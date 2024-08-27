新興毒品彩虹菸取代毒咖啡包流竄　南投執行暑期青春專案宣導毒害

▲新北市沈姓男子先前販賣摻有毒品卡西酮的彩虹菸，遭警查獲 。（圖／資料照片，記者陳以昇翻攝）

記者高堂堯／南投報導

近來新興毒品氾濫，特別是俗稱「彩虹菸」的α-PiHP，已取代毒咖啡包；南投縣毒防中心呼籲民眾隨時提高警覺，切勿接受來路不明的菸品及飲品，或因一時好奇貿然嘗試來路不明的東西，造成戕害身心。

南投毒防中心為維護青少年身心健康，特別在暑假期間結合縣府各局處單位及民間團體，針對青少年易涉足場所執行「青春專案」毒品防制宣導，包含一般職場、特定營業場所、青少年活動場所、親子活動場所及校園等，運用實地宣導、跑馬燈等多元通路，強化青年學生對新興毒品的辨識、防制兒童及少年誤觸不良物質，自7月1日起已辦理54場次。

▲▼南投縣毒防中心派員赴KTV、電子遊藝場執行暑期青春專案，宣導新興毒品危害。（圖／南投縣衛生局提供）

縣府衛生局長陳南松說明，「彩虹菸」為第3級毒品，是毒販製毒後將剩下的原料收集起來，隨意添加摻入菸草，其中混和「愷他命」、「卡西酮」等毒品成分，吸食後會產生成癮依賴、心臟衰竭、膀胱功能失常、幻覺及暴力自殘等副作用；身邊若發現有人出現語無倫次、注意力無法集中、身體不自覺顫抖抽搐、無故大笑或大聲咆哮等癥候時，應格外注意。

民眾如有相關疑問，可撥打24小時免費毒防諮詢專線0800-770-885（請請您，幫幫我），將由專人提供即時諮詢服務。