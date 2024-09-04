週年慶購物風向已改變？醫：「投資青春」就要選有感的！

▲週年慶即將到來，許多求美者採購品項由美妝轉成更有效的醫美療程。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

年度優惠最殺的週年慶檔期即將到來，過去許多求美者會花時間排隊拚手速搶折扣，囤了一大堆貨用不完成為「美妝品收藏家」，但近年來風氣漸轉，許多人選擇將預算投入在醫美保養上，不只效果更快出現，也更有效果！且由專業醫師客製評估、亦能精準校正肌膚問題。

▲佳思優診所劉易明醫師建議接受醫美療程前，由專科醫師評估才能更精準校正肌膚問題，達到更好的療效。

與其囤貨專櫃保養品 不如投資「專屬保養」

佳思優整形醫美診所劉易明醫師認為，市售保養品琳瑯滿目，但每個人的肌膚狀況不盡相同，消費者很容易受到週年慶特惠價影響而衝動買下一大堆保養品囤在家中，使用後也不見得有效；所以近幾年來許多愛美民眾反而選擇更直接更有效的醫美療程，經由專業醫護團隊評估，給予客製化的建議與安排，尤其每年醫美儀器推陳出新，更能精準校正肌膚問題，甚至進一步雕塑臉型輪廓，把錢花在更正確、更值得投資的變美方式。

海芙音波經典款、旗艦款 全面保養百無一漏

劉易明醫師更直指，由金鐘影后蔡淑臻代言的海芙音波系列，從以往的經典機型第三代海芙音波，至去年全新升級的旗艦機款－海芙音波媚必提，一直是許多女性的年度保養清單。海芙音波媚必提由過去17個點晉升到417精準的凝結點，透過智慧升級為「微脈衝科技」讓每一點之間的密度集合，達到由點連成線的精準對焦治療，對於輪廓雕塑、脂肪溶解更加進步，可滿足女性精準保養的心願，除此之外，佳思優整形醫美診所韓立明醫師也非常推薦全新海芙音波媚必提的圓周探頭，可針對眼角、嘴角這些弧度細部進行更服貼的施打，加強細節達成精緻美，由於海芙音波媚必提是非侵入式手術，免開刀、無修復期也很適合搭配其他輔助療程，達到客製化變美麗。

▲韓立明醫師與劉易明醫師分享海芙音波媚必提是今年週年慶許多求美者的心頭好，多種探頭設計可以滿足不同患者的變美需求。

海芙音波、無針水光、玻尿酸 客製保養組合實現夢想美顏

劉易明醫師特別推薦海芙音波療程可搭配施打無針水光，他說明：「保濕是皮膚健康的根本，一般保養品只能作用在最表面的角質層，想要肌膚水感豐潤還是要能夠進入到含有膠原蛋白的真皮層才有感」，他補充傳統水光針是一針、一針打進真皮層，新型無針水光則考慮到一般人的疼痛耐受度，特別採用冰晶導入模式，把精華瞬間冷卻成奈米粒子，透過二氧化碳準確導入真皮層，舒適度高又不必挨針，目前消費者接受度很高。

韓立明醫師也認為無針水光對肌膚的保濕、亮白及改善淺層細紋都很有幫助，有助實現消費者期待的水潤膚質，同時也推薦施打海芙音波媚必提後，另可搭配玻尿酸針劑加強修飾臉部凹陷部位，如淚溝、蘋果肌凹陷，甚至是填充鼻子、下巴等提升五官立體度。

不過，兩位醫師皆提醒，由於海芙音波媚必提為漸進式的療程，效果會在施打後一到三個月完整呈現，建議客人可於術後一個月至兩個月回診時，再進行玻尿酸與無針水光施等療程，如此一來在填充劑量上可掌握得更準確、使術後效果更為自然，算是一舉數得，輕鬆實現全方位的美麗需求。