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社會 社會焦點 保障人權

紅酒裝安毒運日韓！天道盟成員找小弟運毒　刑事局跨國合作逮13人

記者張君豪／台北報導

台灣跨國走私毒品集團以純水溶解甲基安非他命方式，用紅酒瓶填充後假裝觀光客攜帶紅酒引發檢警關注；刑事局5日宣布破獲天道盟太陽會成員鄭立堃（30歲）夥同綽號「安欣」的運毒通緝犯陳建安，從美國加州向墨西哥毒梟訂製高純度液體安非他命，以加州酒莊出產的紅酒瓶填封，並以每趟7-12萬元新台幣價格聘雇台灣民眾，以觀光名義屢次闖關日本、韓國，引發包含美國國土安全調查局、海關邊境執法局、緝毒局、聯邦調查局及洛杉磯警局的重視，美國會同台灣刑事局國際刑警，與韓國警察廳首爾毒品搜查隊、馬來西亞警察肅毒局共組專案小組展開調查。

▲天道盟太陽會成員鄭立堃涉嫌跨境運毒，刑事局逮13人瓦解該集團 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲天道盟太陽會成員鄭立堃涉嫌跨境運毒，刑事局長周幼偉與美國執法官員視察緝毒成果 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局報請桃園地檢署祥股檢察官陳玟君指揮偵辦，今年5月31日查獲台籍運毒手超量攜帶24瓶液態安非他命正準備離開美國，台灣通報美警攔查驅離返台，回台下機就遭台灣警方逮捕，警方據此鎖定在幕後操盤者是天道盟太陽會成員鄭立堃，鄭嫌平常在北市中山區錦州街擔任酒店經紀，物色同幫成員及酒店圍事小弟幹部擔任運毒手。

▲天道盟太陽會成員鄭立堃涉嫌跨境運毒，刑事局逮13人瓦解該集團 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲天道盟太陽會成員鄭立堃涉嫌跨境運毒，刑事局逮13人瓦解該集團 。

太陽會遍及日本、韓國、馬來西亞的跨境運毒網絡因此曝光，肇因韓國首爾警方在今年4月查獲台灣人持裝有液態安毒的紅酒闖關，之後台警通報美國、聯繫日韓警方展開聯合查緝行動，鄭姓主嫌5月間帶女友到澎湖欣賞花火節煙火，警方鎖定其運毒集團主嫌身分後，趁他返台時在北市松山機場將他逮捕到案。

部分運毒手落網後坦承，從今年初陸續赴美攜帶多瓶「毒紅酒」闖關日韓，因紅酒封裝作工精細，從未遭海關攔查，台美日韓警方據此展開大規模聯合行動，從今年4月到7月陸續發動10波聯合拘提搜索行動，逮捕太陽會跨國運毒集團成員共13人到案，警訊後依涉犯組織犯罪條例、毒品危害防制條例移送法辦，包含鄭姓主嫌在內全部涉案成員均收押禁見，台美警方目前正追查逃逸的跨國運毒集團聯絡人陳建安、及美國境內涉案黑幫成員到案。

▲天道盟太陽會成員鄭立堃涉嫌跨境運毒，刑事局逮13人瓦解該集團 。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，發現陳、鄭等人以美國洛杉磯為據點、向美墨邊境墨西哥毒梟訂購大量液態安非他命、古柯鹼毒品後，透過偽裝成加州酒莊紅酒、白巧克力等方式，派遣台灣人偽裝觀光客搭機，把毒品運往日本、韓國、馬來西亞等地，台美日韓馬國警方聯合查緝行動，4月27日韓國警方在首爾查獲5.6公斤安毒，美方在5月31日攔查到24瓶裝有液態安非他命的紅酒37.76公斤，總計專案行動查扣市值達9.39億元新台幣的安毒46.96公斤。

馬國警方也透過台美警方情資交換，7月16日在馬來西亞吉隆坡市蕉賴區查扣古柯鹼計44.93公斤，這批古柯鹼當時正準備出境運往香港，香港市場價格高達新台幣17.9億元，警方後續將持續追查涉嫌運輸該批天價毒品的台灣運毒手。

▲天道盟太陽會成員鄭立堃涉嫌跨境運毒，刑事局逮13人瓦解該集團 。（圖／記者張君豪翻攝）


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