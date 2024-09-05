我不要她去當小天使！彰化小姊姊阿嬤看照片泣不成聲　醫護不捨

記者唐詠絮／彰化報導

伸港鄉陳姓3姊弟今年2月22日放學返家，穿越馬路遭74歲蕭姓駕駛撞飛，弟弟受輕傷、小姊妹身體多處骨折頭部重創，當場失去呼吸心跳，分別送往秀傳及彰基醫院急救後雖然恢復心跳，經過197天醫治，收治在漢基醫院的妹妹一直未睜開眼重度昏迷中，姊姊在今天清晨6點55分因神經重度衰竭、心跳停止不治，阿嬤收到噩耗，趕到醫院去見孫女最後一面。

▲阿嬤看小姊妹照片淚崩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

阿嬤雖然跟阿公離婚，但都會到院探視姊妹，阿嬤痛哭說，姊妹倆很可愛，總是喜歡將她們打扮的漂漂亮亮，帶去遊玩，今年過年時，姊妹去找她時，跟她說「阿嬤，等我5年」、「5年後，我國中畢業後，能去打工」，「阿嬤你要等我長大」，妹妹也說「阿嬤我也要養你」。

▲伸港陳姓小姊姊小時候。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這是阿嬤第一次受訪，在醫院等候的她，看著姊妹倆的成長照片淚崩，泣不成聲。「她跟我說要等她長大，我不要她離開去當小天使」，她回憶，今年3月間姊姊醒來時也在床邊跟她講話，姊姊雖然插管，還會叫「阿嬤」，還會「嘟嘴」，當時很開心姊姊一天天康復，沒想到又因為一場急性腦水腫，病情急轉直下，從此天人永隔。

▲小姊姊昏迷。（資料圖／秀傳醫院）

秀傳神經外科主任鄭均洹表示，姊姊曾在3月13日醒來，很不幸的於5月11日因急性水腦症造成昏迷，後來神經重度衰竭，今天過世。

鄭均洹指出，姊姊曾於3月6日曾做過頸椎固定手術，曾於3/8、3/22、4/19及5/3日共做了4次針對腦功能幹細胞治療，3/13甦醒，3/28做脊髓手術開刀，把幹細胞植入，昏迷指數從3上升到11、5/1日突然急性水腦症緊急開刀，再度呈現重度昏迷，因為小姊姊傷的很嚴重，醫護人員全盡力醫治，但還是遇上不幸的結果，相當不捨。

日期 事件 昏迷指數 2月22日 無呼吸心跳入院搶救 3 3月6日 曾頸椎固定手術3 3 3月8日、3月22日、4月19日、5月3日 共做了4次針對腦功能幹細胞治療 3 3月13日 甦醒 從3上升到11 3月28日 做脊髓手術開刀，把幹細胞植入 11 5月1日 突然急性水腦症 3 9月5日 清晨6點55分過世

▲小姊姊入住醫院救治時間序。（圖表／記者唐詠絮製）

▲撞小姊姊今天不治，家人悲痛。（圖／記者唐詠絮攝）