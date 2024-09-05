買不到蛋黃酥預告隨機砍人...彰化市長批太扯　警：IP來自境外

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市公所昨(4日)深夜收到一起恐嚇信，自稱是許男的民眾表示，因為買不到彰化名店蛋黃酥，預告將進行隨機砍人以示抗議，要衝公所「餵市長吃慶記」，嚴重威脅市民及公所同仁的人身安全，恐嚇意味濃厚。警方初步調查，IP來自境外，針對涉嫌恐嚇進行調查，並將加強周邊巡邏。市長林世賢則表示，「接到恐嚇信感覺很扯、並不會害怕。」

▲彰化市長林世賢。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化市公所收到恐嚇信。（圖／彰化市公所提供）

信件內容來自一名許先生，時間是4日深夜11點，信件寄到市長林世賢民意信箱，留言「9月26日中午11點將帶西瓜刀去隨機砍人抗議」、還大罵「他媽的林世賢、害我買不到不二坊的蛋黃酥」、「林北10/1早上10點帶開山刀和散彈槍衝市長辦公室餵他吃慶記」等恐嚇內容，公所上午前往警局報案。

▲不二坊排隊人潮。（圖／ETtoday資料照）

彰化警分局獲報後立即與科偵隊組成專案小組追查，偵查隊長卓志昌表示，初步調查該信件IP來自境外，目前不排除任何可能性，已針對涉嫌恐嚇進行調查，並將加強周邊巡邏；如果涉及槍砲彈藥刀械管制條例，光是持有，最輕可處5年以上有期徒刑，若再涉及殺人等罪嫌，將處死刑、無期徒刑等重罪，也呼籲不法份子切勿以身試法。

林世賢表示，社會不容許有此種暴力行為，買蛋黃酥排隊亂象造成交通壅塞不堪，環境髒亂，害慘了周邊店家及附近進出居民，警方連續接獲檢舉，還得加派警力不分晝夜到場疏導，當時請店家可發號碼牌，不要再成為麻煩製造者。

▲警方前往不二坊店家外維持交管。（圖／ETtoday資料照）

林世賢強調，彰化市的每一家蛋黃酥每一家都很好吃，報案不是為了自身的安全，是為了整體市民的安全，「接到恐嚇信感覺很扯、並不會害怕」，也無法預測發恐嚇信的是誰，一切都是為了保護市民及市容，也希望外界不要用隨機砍人這樣的暴力方式來解決，要理性和平和來面對。

警方目前提高巡邏警力，附近三個派出所每2小時1次，3個警員巡邏簽名，並為市長申請隨扈，由於不二坊目前無排隊情況，尚不用增派人力，待9月中旬開賣後會加派警力維持秩序。