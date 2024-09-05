　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

買不到蛋黃酥預告隨機砍人...彰化市長批太扯　警：IP來自境外

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市公所昨(4日)深夜收到一起恐嚇信，自稱是許男的民眾表示，因為買不到彰化名店蛋黃酥，預告將進行隨機砍人以示抗議，要衝公所「餵市長吃慶記」，嚴重威脅市民及公所同仁的人身安全，恐嚇意味濃厚。警方初步調查，IP來自境外，針對涉嫌恐嚇進行調查，並將加強周邊巡邏。市長林世賢則表示，「接到恐嚇信感覺很扯、並不會害怕。」

▲彰化市長林世賢。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化市長林世賢。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化市長收死亡威脅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化市公所收到恐嚇信。（圖／彰化市公所提供）

信件內容來自一名許先生，時間是4日深夜11點，信件寄到市長林世賢民意信箱，留言「9月26日中午11點將帶西瓜刀去隨機砍人抗議」、還大罵「他媽的林世賢、害我買不到不二坊的蛋黃酥」、「林北10/1早上10點帶開山刀和散彈槍衝市長辦公室餵他吃慶記」等恐嚇內容，公所上午前往警局報案。

▲彰化不二坊再現排隊人潮。（圖／記者唐詠絮攝）

▲不二坊排隊人潮。（圖／ETtoday資料照）

彰化警分局獲報後立即與科偵隊組成專案小組追查，偵查隊長卓志昌表示，初步調查該信件IP來自境外，目前不排除任何可能性，已針對涉嫌恐嚇進行調查，並將加強周邊巡邏；如果涉及槍砲彈藥刀械管制條例，光是持有，最輕可處5年以上有期徒刑，若再涉及殺人等罪嫌，將處死刑、無期徒刑等重罪，也呼籲不法份子切勿以身試法。

林世賢表示，社會不容許有此種暴力行為，買蛋黃酥排隊亂象造成交通壅塞不堪，環境髒亂，害慘了周邊店家及附近進出居民，警方連續接獲檢舉，還得加派警力不分晝夜到場疏導，當時請店家可發號碼牌，不要再成為麻煩製造者。

▲不二坊排隊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲警方前往不二坊店家外維持交管。（圖／ETtoday資料照）

林世賢強調，彰化市的每一家蛋黃酥每一家都很好吃，報案不是為了自身的安全，是為了整體市民的安全，「接到恐嚇信感覺很扯、並不會害怕」，也無法預測發恐嚇信的是誰，一切都是為了保護市民及市容，也希望外界不要用隨機砍人這樣的暴力方式來解決，要理性和平和來面對。

警方目前提高巡邏警力，附近三個派出所每2小時1次，3個警員巡邏簽名，並為市長申請隨扈，由於不二坊目前無排隊情況，尚不用增派人力，待9月中旬開賣後會加派警力維持秩序。

▲彰化不二坊再現排隊人潮。（圖／記者唐詠絮攝）

ET快訊
快訊／ 新北地院遭搜索！　51人被逮
快訊／容積率1142%！　高雄市府宣布重新評估
快訊／柯文哲羈押庭結果「最慢5點10分」出爐！　律師喊：盡力
快訊／柯文哲羈押庭開完了！　北院將裁定結果
快訊／柯文哲重開羈押庭　現場小草人數曝！
鐵達尼號沉沒112年！最新影像曝光　發現消失38年女神像
Lisa曬美照！　丁字褲若隱若現

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／涉勾結詐團！新北地院遭搜索「書記官被帶回」　警再逮51人

快訊／高雄Google街景車遭夾撞　前後「咪咪帽帽」2傷慘況曝

捲京華城弊案遭收押！沈慶京、吳順民提抗告　北院專人送交高院

又1個雞排妹律師被逮　涉洩密給詐團車手遭拘提上銬

「恐怖計程車」專載嫩妹！換牌上路警也沒轍　交通大隊出招了

快訊／柯文哲羈押庭結果「最慢5點10分」出爐！　律師喊：盡力了

紅酒裝液態安毒走私日韓　運毒集團13人起訴！首腦逃海外被通緝

快訊／柯文哲第2次羈押庭2.5hrs結束！北院將宣示裁定結果

纏訟18年！辜仲諒紅火案更三審無罪部分　再遭撤銷發回

悍女拒攔查！超萌比熊犬護主「暴怒狂吠警」　衝撞逃逸2hrs落網

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

中華隊21比0扣倒泰國　5局提前結束挺進複賽

KTV唱一半「女鬼衝出螢幕」　劉在錫.DinDin嚇到倒地XD

柯文哲無保請回高院發回更裁　撤銷理由曝：「不知情」仍要查

快訊／涉勾結詐團！新北地院遭搜索「書記官被帶回」　警再逮51人

快訊／高雄Google街景車遭夾撞　前後「咪咪帽帽」2傷慘況曝

捲京華城弊案遭收押！沈慶京、吳順民提抗告　北院專人送交高院

又1個雞排妹律師被逮　涉洩密給詐團車手遭拘提上銬

「恐怖計程車」專載嫩妹！換牌上路警也沒轍　交通大隊出招了

快訊／柯文哲羈押庭結果「最慢5點10分」出爐！　律師喊：盡力了

紅酒裝液態安毒走私日韓　運毒集團13人起訴！首腦逃海外被通緝

快訊／柯文哲第2次羈押庭2.5hrs結束！北院將宣示裁定結果

纏訟18年！辜仲諒紅火案更三審無罪部分　再遭撤銷發回

悍女拒攔查！超萌比熊犬護主「暴怒狂吠警」　衝撞逃逸2hrs落網

快訊／涉勾結詐團！新北地院遭搜索「書記官被帶回」　警再逮51人

快訊／高雄Google街景車遭夾撞　前後「咪咪帽帽」2傷慘況曝

東京迪士尼「海洋夢幻泉鄉」超細節攻略！這「兩樣」具備才能入場

肯德基聯名柯南合推2款「黑化」新品　線上解密再抽大型公仔

捲京華城弊案遭收押！沈慶京、吳順民提抗告　北院專人送交高院

駕駛等紅燈「天外飛來一箭」射穿車門！　韓體大失誤射到百米外

房仲瘋傳馬斯克花1.5億美元在「北京買房」　網揪1點：沒可能

又1個雞排妹律師被逮　涉洩密給詐團車手遭拘提上銬

「拳擊精靈」吳詩儀擔任裙襬澎澎領跑員　呼籲大家關注乳癌防治

快訊／容積率1142%！高雄國賓危老鑑定引爭議　市府宣布重新評估

14歲機車猴中指挑釁四輪　下秒「擊落自己」手臂斷了

社會熱門新聞

彰化10歲女童遺體返家...曾託夢弟弟「我快回家了」

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

墾丁沙灘整治陽傘！業者：恐難救落水客

柯文哲聲押庭　法官有「特殊裁示」

激戰D杯小隻馬！人夫買春26人　妻怒訴離

柯文哲重開聲押庭　邵琇珮辯護律師預言：必押

即／柯文哲羈押庭開完了！北院將宣示裁定結果

海軍士官長軍人節住處墜樓亡　留下2小孩

柯文哲第二次羈押庭　他預言結局「改交保」

74歲肇事男無照奪命　僅探視一次喊：沒錢只能去關

全台1天被詐騙5.6億元！7月被騙走110億元

柯文哲第2次羈押庭　北院確定開庭時間

這2人若有動作　律師：柯文哲收押機率90%以上

更多熱門

相關新聞

快訊／沈慶京遭收押第7天！　律師提抗告了

快訊／沈慶京遭收押第7天！　律師提抗告了

京華城案持續延燒！威京集團主席沈慶京涉嫌向台北市議員應曉薇行賄4740萬元，而檢廉找上門時，沈慶京躲在「住處的逃生梯」，被認定有逃亡之虞聲押，8月30日法院裁定羈押禁見。稍早沈慶京律師胡原龍提出抗告，以沈慶京年邁、健康因素等理由，否認有逃亡的可能，也不會勾串滅證，保證遵期出庭配合調查。

被女友前任酸「表弟」他撂人砸店再撞鐵門

被女友前任酸「表弟」他撂人砸店再撞鐵門

買不到蛋黃酥　嗆餵彰化市長吃慶記

買不到蛋黃酥　嗆餵彰化市長吃慶記

彰化小姊姊阿嬤看照片泣不成聲　醫護也不捨

彰化小姊姊阿嬤看照片泣不成聲　醫護也不捨

即／樹林清潔劑工廠全面燃燒　濃煙狂竄

即／樹林清潔劑工廠全面燃燒　濃煙狂竄

關鍵字：

彰化林世賢彰化市不二坊蛋黃酥慶記隨機砍人影音

讀者迴響

熱門新聞

彰化10歲女童遺體返家...曾託夢弟弟「我快回家了」

賈永婕憑什麼能當101董座？網紅揭「超狂背景」服了

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

小行星墜地　鹿林天文台拍下發光瞬間

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」

丈夫外遇「5偷情片」遭錄　她看畫面崩潰：是我媽

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂

墾丁沙灘整治陽傘！業者：恐難救落水客

汪建民肺腺癌4期「電療65次」

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面