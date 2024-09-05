媒體人：柯文哲3年前議會答詢就是說「不知道」！

▲苗博雅三年前曾就京華城案質詢過柯文哲，讓網友認為將有助於證明柯對京華城容獎「不可能不知道」，但媒體人認為，該段質詢柯就是答「我不知道」，反而與柯在日前無保請回後的說法不謀而合。（圖／CTWANT提供）

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北檢再度聲押疑涉入京華城案的民眾黨主席柯文哲，外界聚焦，柯文哲是否知道昔日北市都審會決議「知道給京華城超高容積獎勵840％」？綠媒、柯黑昨日也集中火力，拿出種種「已被查獲的證據」，咬定柯文哲不可能不知道，但媒體人認為，昨日部份媒體刊出的「黑料」，反而有可能幫柯脫困。

柯文哲日前曾表示，今年3、4月才第一次知道京華城容積率840%，不滿網友、前市府官員則強調「不可能」，甚至翻出3年前北市議員苗博雅在議會質詢柯的影片，質疑當時苗博雅就已當著柯Ｐ的面，拿出「京華城容積獎勵與條件」圖表，柯文哲現在卻說不知道，相當不合理，並盛讚苗當時的質詢是「神預言」，可以提供北院裁定時的參酌。

不過，媒體人黃揚明接受中天電視訪問時指出，網友如果仔細看當時苗博雅質詢柯文哲的影片，就能發現當時柯文哲的答詢就是「我不知道」（京華城容積率840％），該影片雖有助於政治上交鋒，但對北檢、柯文哲在法庭上的攻防，未必有太大意義。

他分析，柯文哲只要自證，他雖然也知有京華城容積率過高違法之虞，不能亂來，因此才依照相關規定，交給都委會討論，都委會要做什麼決定，他無法干預「尊重專業」。如此一來，容積獎勵840％就不是那樣重要，畢竟更高過京華城案的容獎比例，在所多有，部份建案現在還出現爭議。

至於柯文哲首次被法院裁定無保請回後，脫口而出、挨批多嘴「我不知道容獎840」，黃揚明分析，恐怕只會損及柯文哲的「人設」與「政治誠信」，但是在法庭攻防是，未必會成關鍵，畢竟柯文哲當初在議會回答苗博雅質詢，柯就是說「細節我不知道」，但當時北市府都已核定京華城案了，柯說不知道後，也是由副市長接力上陣答詢。

「因此，苗博雅的質詢內容，反而與柯文哲日前在法庭上說『我不知道容獎840』相符」，但若北檢欲證明柯文哲有圖利罪，至少需要知道，柯不僅知道容獎那麼高是違法的，而且他還有明確施壓、要脅都委會、北市府公務員都要讓京華城案過關的「證據」，黃揚明說。

但他進一步指出，就算綠媒昨日刊出、宣稱是「柯文哲便簽」中提及「公務員不要坐牢」，都可能被解釋成柯在強調「公務員不能違法」，反而是在幫柯文哲，也難怪外界搞不懂檢方，究竟是想羈押柯文哲，還是另有想法？

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