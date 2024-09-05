　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

增援！「光頭律師」加入柯文哲律師團　背景曝光

【京華城案延燒】柯文哲增援拚免押「光頭律師背景曝光」　檢辯對決名單3V3

▲備戰下午羈押庭，柯文哲律師團加入曾任法官及檢察官的蕭奕弘律師。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

前台北市長柯文哲因京華城案遭北檢聲請羈押禁見，2日北院裁定無保請回，但檢方抗告成功，高院昨（4日）發回更裁，今（5日）上午處理閱卷等程序事項後，下午2點正式召開羈押庭。面對即將登場的檢辯攻防，柯文哲律師陣容除了原先鄭深元、陸正義兩人，另加入曾任法官及檢察官的蕭奕弘律師。

今早柯文哲進入北院，同行的委任律師除了鄭深元、陸正義，還多了一位光頭男子——名律師蕭奕弘。根據蕭奕弘在其律師事務所的簡介，他擁有中央大學電機工程學士碩士學位，並取得台大科際整合法律學研究所碩士、華盛頓大學智慧財產權法碩士，曾任嘉義地方法院法官、司法院資訊處調辦事法官，以及台北地檢察署檢察官（重大金融專庭、智慧財產及電腦犯罪專組），在法界服務超過10年資歷。

【京華城案延燒】柯文哲增援拚免押「光頭律師背景曝光」　檢辯對決名單3V3

▲柯文哲一早進入北院準備下午羈押庭，目前他重回被逮捕聲押的狀態。（圖／鏡週刊提供）

而蕭奕弘較為人所知的，則是他創立臉書粉專「一起讀判決」將艱澀的判決書轉化成淺顯易懂的白話文，並結合時事與網友分享法律資訊。剛好最近幾天他都有在粉專及Podcast，解說檢調偵辦京華城案與柯文哲的法律攻防細節。

這次開庭由法官呂政燁審查，北檢二度聲押面臨輸不得的壓力，今天將由主任檢察官江貞諭與檢察官林俊言、郭建鈺上場，交手柯文哲律師團鄭深元、陸正義、蕭奕弘。

【京華城案延燒】柯文哲增援拚免押「光頭律師背景曝光」　檢辯對決名單3V3▲今早柯文哲進入北院，同行的委任律師除了鄭深元、陸正義，還多了蕭奕弘。（圖／鏡週刊提供）

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


更多鏡週刊報導
【京華城案延燒】柯文哲再開羈押庭碰「綠色法官」？　北院回應了
【京華城案延燒】不解「沒拿錢！為何我被押、柯沒事？」　彭振聲將提抗告
【京華城案延燒】鎖定柯文哲5大弊案　北檢6度重啟神祕「端股」

ET快訊
快訊／沈慶京收押第7天！　律師提抗告了
獨／北部渣男護理師偷吃多女！　女友%%後衰染性病
快訊／12號颱風「麗琵」生成！雙颱共舞　最新路徑曝
快訊／戴資穎好殺！　34分鐘挺進台北公開賽女單8強
快訊／6縣市豪大雨特報！　下到晚上
柯文哲重開聲押庭！　邵琇珮辯護律師PO文預言：必押
快訊／買不到蛋黃酥！竟預告隨機砍人　嗆餵市長吃慶記
下藥性侵妻200次！法國男找「72人輪流上」　收藏2萬施虐影
柯文哲羈押庭二回戰！　王鴻薇嘆凶多吉少：此案凸顯被告人權問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／沈慶京涉行賄收押第7天！　律師「年邁、健康因素」提抗告了

獨／北部渣男護理師偷吃多女　她%%後衰染性病...怒告性侵+傷害

高雄男北漂搭上奪命吊籃　前妻帶兒女招魂...盼業者負全責

被女友前任酸「表弟」他氣炸撂4人砸車行　再開賓士撞鐵門

柯文哲重開聲押庭結果受矚目　邵琇珮辯護律師PO文預言：必押

國中少女阿公店陪酒賺快錢！社工曝悲慘身世...法院急安置助脫困

快訊／買不到蛋黃酥預告隨機砍人　嗆帶槍衝辦公室...餵市長吃慶記

獨／最美風景是人！他跟素未謀面店員借1千加油　結局感動萬人

社福中心主任舌吻男社工！狂舔他全身2hrs　瞎掰「驅走負能量」

快訊／台南驚傳工廠火警！黑煙狂竄　無人機+機器人加入搶救

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

中華隊21比0扣倒泰國　5局提前結束挺進複賽

柯文哲無保請回高院發回更裁　撤銷理由曝：「不知情」仍要查

KTV唱一半「女鬼衝出螢幕」　劉在錫.DinDin嚇到倒地XD

快訊／沈慶京涉行賄收押第7天！　律師「年邁、健康因素」提抗告了

獨／北部渣男護理師偷吃多女　她%%後衰染性病...怒告性侵+傷害

高雄男北漂搭上奪命吊籃　前妻帶兒女招魂...盼業者負全責

被女友前任酸「表弟」他氣炸撂4人砸車行　再開賓士撞鐵門

柯文哲重開聲押庭結果受矚目　邵琇珮辯護律師PO文預言：必押

國中少女阿公店陪酒賺快錢！社工曝悲慘身世...法院急安置助脫困

快訊／買不到蛋黃酥預告隨機砍人　嗆帶槍衝辦公室...餵市長吃慶記

獨／最美風景是人！他跟素未謀面店員借1千加油　結局感動萬人

社福中心主任舌吻男社工！狂舔他全身2hrs　瞎掰「驅走負能量」

快訊／台南驚傳工廠火警！黑煙狂竄　無人機+機器人加入搶救

婁峻碩鬆口「明年春天辦婚禮」！　五堅情竟沒受邀...原因曝光

台中房價天花板封不住　估價師：不宜過度樂觀

「馬拉松女神」親姊是雷艾美！舊傷復發放棄巴黎奧運　還原過程：沒法糾結

周曉涵上半身「只穿內衣」深V秀深溝　露面親口認：分手19年初戀

魔羯增強為「超級颱風」橫掃菲律賓15死21失蹤　170萬人受影響

汪建民親揭「2原因」負債千萬：我很混蛋犯很大的錯

快訊／沈慶京涉行賄收押第7天！　律師「年邁、健康因素」提抗告了

台南下午下大雷雨　五分局預防性封閉小東地下道

歐陽娜娜「害怕結婚生子」！　閨蜜當媽後時間全給家庭：挺難受的

性感7人女團宣布「10月當人妻」　鄭允惠放閃：他給的愛沒變過

正妹挑戰伸手等回應　搭電扶梯和路人比心

社會熱門新聞

彰化10歲女童遺體返家...曾託夢弟弟「我快回家了」

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

墾丁沙灘整治陽傘！業者：恐難救落水客

柯文哲聲押庭　法官有「特殊裁示」

激戰D杯小隻馬！人夫買春26人　妻怒訴離

柯文哲第二次羈押庭　他預言結局「改交保」

海軍士官長軍人節住處墜樓亡　留下2小孩

全台1天被詐騙5.6億元！7月被騙走110億元

74歲肇事男無照奪命　僅探視一次喊：沒錢只能去關

柯文哲第2次羈押庭　北院確定開庭時間

這2人若有動作　律師：柯文哲收押機率90%以上

柯文哲回復「被逮捕狀態」暫留候審室

快訊／媒體人衝北檢！　遭警方強制撤離

更多熱門

相關新聞

柯文哲羈押庭二回戰　王鴻薇嘆凶多吉少

柯文哲羈押庭二回戰　王鴻薇嘆凶多吉少

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，今（5日）台北地方法院下午二時重開羈押庭。國民黨立委王鴻薇對此表示，柯文哲此次案件，凸顯相關規定是否該予以修訂和重視，要爭取的不是柯文哲一個人的權利，還有其他的被告也應該一併考量與照顧。

柯積極介入？昌：高院依據為何？

柯積極介入？昌：高院依據為何？

王世堅發文！　怒嗆柯文哲「7414」

王世堅發文！　怒嗆柯文哲「7414」

法官石幫詐團洗錢遭訴　司法院：絕不護短

法官石幫詐團洗錢遭訴　司法院：絕不護短

吳怡萱曾嗆「柯文哲他X的」！網：首見柯黑轉柯粉

吳怡萱曾嗆「柯文哲他X的」！網：首見柯黑轉柯粉

關鍵字：

柯文哲律師團羈押庭蕭奕弘辯護團法官律師

讀者迴響

熱門新聞

彰化10歲女童遺體返家...曾託夢弟弟「我快回家了」

賈永婕憑什麼能當101董座？網紅揭「超狂背景」服了

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

小行星墜地　鹿林天文台拍下發光瞬間

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

丈夫外遇「5偷情片」遭錄　她看畫面崩潰：是我媽

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂

墾丁沙灘整治陽傘！業者：恐難救落水客

冷氣連開2個月都不關！　電費金額超乎預期

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面