增援！「光頭律師」加入柯文哲律師團　背景曝光

▲備戰下午羈押庭，柯文哲律師團加入曾任法官及檢察官的蕭奕弘律師。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

前台北市長柯文哲因京華城案遭北檢聲請羈押禁見，2日北院裁定無保請回，但檢方抗告成功，高院昨（4日）發回更裁，今（5日）上午處理閱卷等程序事項後，下午2點正式召開羈押庭。面對即將登場的檢辯攻防，柯文哲律師陣容除了原先鄭深元、陸正義兩人，另加入曾任法官及檢察官的蕭奕弘律師。

今早柯文哲進入北院，同行的委任律師除了鄭深元、陸正義，還多了一位光頭男子——名律師蕭奕弘。根據蕭奕弘在其律師事務所的簡介，他擁有中央大學電機工程學士碩士學位，並取得台大科際整合法律學研究所碩士、華盛頓大學智慧財產權法碩士，曾任嘉義地方法院法官、司法院資訊處調辦事法官，以及台北地檢察署檢察官（重大金融專庭、智慧財產及電腦犯罪專組），在法界服務超過10年資歷。

▲柯文哲一早進入北院準備下午羈押庭，目前他重回被逮捕聲押的狀態。（圖／鏡週刊提供）

而蕭奕弘較為人所知的，則是他創立臉書粉專「一起讀判決」將艱澀的判決書轉化成淺顯易懂的白話文，並結合時事與網友分享法律資訊。剛好最近幾天他都有在粉專及Podcast，解說檢調偵辦京華城案與柯文哲的法律攻防細節。

這次開庭由法官呂政燁審查，北檢二度聲押面臨輸不得的壓力，今天將由主任檢察官江貞諭與檢察官林俊言、郭建鈺上場，交手柯文哲律師團鄭深元、陸正義、蕭奕弘。

▲今早柯文哲進入北院，同行的委任律師除了鄭深元、陸正義，還多了蕭奕弘。（圖／鏡週刊提供）

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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