助理捨身護學生遭蜂螫亡　鍾佳濱憶黑輪：留下的每一幕都觸動心弦

▲鍾佳濱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委鍾佳濱屏東服務處日前舉辦20人志工團登山活動，過程中一行人遇虎頭蜂攻擊，服務處外號「黑輪」的41歲洪姓領隊為了保護團員而遭螫亡。鍾佳濱再憶「黑輪」，他留下的每一幕都觸動心弦，「你會記得每當需要時，他永遠在你身旁。這就是他的不凡！」

鍾佳濱表示，學生時期唸書唸老子，讀到「無用之用是為大用…」，白話文的解釋，還舉了樵夫與大樹作例子，心中不免嘀咕 連當柴燒都嫌費事的，不就是「廢柴」嗎？

鍾佳濱回憶，後來出社會作事，在新國會聯合研究室，跟著包括盧修一委員在內的賢拜底下學習，直到自己也進了國會殿堂，幾年前參與盧委員逝世廿週年紀念的籌備工作，不經意讀到一段描述，大意是人生就像本書，有人歷經漫長歲月，厚厚的一本，但不過是冊黃頁的電話號碼簿，過期了沒人會再去翻查；有人活得精彩，雖說短短數十寒暑，只是薄薄的一冊詩集，卻留下雋永的文句供後世反覆傳頌。

鍾佳濱說，黑輪絕對不是電話號碼簿，但是卻記滿了你我的名字；他留下的也非優雅的身影，但每一幕都觸動你我的心弦！他，就像集滿信箋的札記，一封封都是和家人、親友、同志夥伴的真摰對話，不論悲喜哀怒，每次當你重讀，他便躍然浮現眼前。

鍾佳濱指出，如今的他，漸漸領略老莊：人生無分長短，你不必是參天的神木受人景仰，也未必是足下的草花、只在雨後片刻綻放。黑輪留下的，毋須是英雄事蹟，他就如同我們一般的平凡——不論身為人子、人夫、人父，或是同窗、同事、同志甚至同伴，他都稱不上完美，但是你會一直記得：每當需要時，他永遠在你身旁，這就是他的不凡。