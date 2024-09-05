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木可公司8月至今「未停業清算」　簡舒培：柯文哲就這麼捨不得？

▲▼簡舒培質疑8月12日就喊停業清算的木可公司，截至9月4日都還沒停業。（圖／翻攝自簡舒培臉書粉專）

▲簡舒培質疑8月12日就喊停業清算的木可公司，截至9月4日都還沒停業。（圖／翻攝自簡舒培臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積率案，北院5日上午9時30分將再開庭審；除此之外，柯文哲先前爆出與木可公司之間的政治獻金風暴，民進黨台北市議員簡舒培爆料，木可8月12日喊停業清算，但到了9月4日都還沒申請，「柯文哲就這麼捨不得木可公司？」

間舒培5日於臉書發文表示，在柯文哲遭控競選募款流入木可公司後，民眾黨8月12日開了一個記者會，由發言人幫木可公司代唸聲明，宣布木可公司「即刻暫停運作」並依法進行清算，盈餘將全數捐給公益團體。

簡舒培指出，依《公司法》規定，有限公司經股東同意後解散，需向主管機關申請解散登記，之後進入清算程序，民眾黨「解散」講得很大聲，實際動作卻很不乾脆，因為台北市商業處稱「經查截至113年9月4日止，尚無木可公關行銷有限公司向本處申請停業、歇業或其他變更登記之紀錄」。

簡舒培說明，這代表木可公司嘴上說要清算，實際上卻截至目前為止都沒申請停業，也難怪8月12日就宣布停業的木可，可以在8月19日傍晚還「補開」一張百萬發票，讓民眾黨在記者會上秀給大家看，創造一個「拿2024年8月發票沖2023年12月帳」的天大笑話，再次娛樂了大眾。

簡舒培批評，柯文哲說一套做一套、公開透明全是假，這已經不是新鮮事，只是木可公司到底有多少金流禁不起檢視，當中又有多少與柯文哲涉入的爭議有關，讓柯文哲這麼捨不得把公司結束，「相信很快就要水落石出！」

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