直言柯文哲遭國家機器政治追殺　黃國昌：賴清德絕對不會收手

▲黃國昌直言，政府動用國家機器追殺柯文哲絕對不會停。（圖／記者湯興漢攝）

文／CTWANT

民眾黨立委黃國昌4日接受專訪指出，民眾黨主席柯文哲日前遭北檢聲請收押禁見，最後法院認定檢方證據不足，裁定將柯無保請回，檢方現在提起抗告，高等法院下午將裁定，就算是裁定駁回，總統賴清德也絕對不會停手，很明顯就是動用國家機器在做政治追殺柯文哲。

「賴清德絕對不會停手！」黃國昌接受《CNEWS匯流新聞網》政論直播節目《中午來開匯》主持人黃光芹訪問時直言，無論今日下午高等法院等下對柯文哲的裁定結果是什麼，賴清德絕對不會停手的。假設即使結果是裁定駁回，台北地檢署會不起訴柯文哲嗎？他解釋，檢方要羈押有兩個要件，要聲押的對象有逃亡的可能以及與他人串供之嫌，京華城案已紛紛擾擾這麼久，請問柯文哲要跟誰串供？但柯很清楚知道，他明顯遭動用國家機器的追殺，接下來絕對會動用所有檢調去對付他，而且是絕對不會停。

黃國昌表示，京華城案的爭點在於，有沒有圖利或違背法令，以及到底有沒有人違法收賄？他直言，不曉得該說驚訝還是不意外，當檢察官要聲押柯文哲時，就會出現以前從來沒出現的資訊在特定媒體上，例如當天特定媒體說柯文哲收了700萬元不明金流，而且只要有1家新聞寫了，其他家媒體就會跟著「賄聲賄影」，但最後北檢針對700萬元一個字都沒有提。

黃國昌痛批，昨日黨團記者會自己也直接挑戰《鏡週刊》，質問該週刊這陣子所有的報導依據是什麼？但結果《鏡週刊》卻發聲明罵他，「所以我才很憤怒的發臉書，話講得非常不客氣」。他也說，到目前為止該週刊針對那700萬元的依據，或是威京集團到底怎麼把錢給柯文哲，「一樣都沒講清楚」。

「今天檢方要提抗告，就突然又出現柯文哲有1000萬元。」黃國昌指出，仔細看那篇報導，只有標題寫了1000萬元，內文卻完全沒提到人、事、時、地、物，他直言，現在只要「死豬不怕滾水燙」，「臉皮夠厚，只要有人寫了，其他家媒體就蜂擁而上。」

黃國昌怒嗆，本來要扮演權力監督、濫權監督的就是司法跟媒體，這次都一搭一唱，目的就是想要把柯文哲關起來，完全不談程序正義、證據，一個莫名其妙的標題，就變成今天瘋狂追逐的目標，「不覺得非常病態嗎？請問又是誰在放話？」

黃國昌指出，今早他跟柯文哲去花蓮祭拜國民黨立院黨團總召傅崑萁的母親時，柯就跟他說，「為什麼檢調可以被這樣使用？這不是很可怕的事嗎？」黃表示，大家冷靜想想，當國家檢調被這樣使用，掌握權力的人可以任意的追殺人，以後不就沒完沒了？因為誰只要拿到權力，要砍誰就砍誰，本來應該要對濫權監督的媒體，竟然在整個結構中，不僅是推波助瀾，還淪為幫兇、打手，再這樣下去，台灣法治只會不斷向下沈淪。

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