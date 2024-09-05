摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

▲氣象署觀測，摩羯今晨2時中心附近最大風速每秒48公尺，即將變強颱。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

摩羯有機會挑戰今年西北太平洋風王！中央氣象署預報員張承傳表示，中度颱風摩羯今日可能變成強烈颱風，有機會是今年目前最強颱，將朝海南島前進；周五、周六午後雨區擴大，各地有局部短暫雷陣雨，南部有局部大雨機率。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天受到颱風外圍環流影響，恆春半島、東半部有局部短暫陣雨，東南部、恆春半島有局部大雨機率，基隆北海岸、南部也有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



張承傳說，周五、周六颱風慢慢遠離，但受低壓帶影響，水氣較多，恆春半島、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後雨區擴大，各地有局部短暫雷陣雨，南部並有局部大雨機率。

張承傳表示，周日到下周三低氣壓位於台灣東方外海，風向偏東北風，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

張承傳提到，摩羯今有機會變強颱，預報強度有報到近中心最大風速每秒55公尺，有機會超過凱米颱風的近中心最大風速每秒53公尺，成為今年目前最強颱，將朝西往海南島過去；而另一個熱帶性低氣壓成颱機率不高，預估往日本東方外海移動。

至於近期是否可能還有其他颱風發展，張承傳指出，短期內比較沒明顯發展，要有較明顯發展時間偏向9月中，還要觀察。

▼摩羯趨向海南島。（圖／氣象署）

