下周可能有颱風！　最新預測曝

▲吳德榮說，摩羯將成為今年最強颱風，對台灣無直接影響。（圖／CIMSS）

記者陳俊宏／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，下周二在台灣北部的擾動較弱，以低壓或熱帶低壓的機率較高，關島西南方則有較佳的條件，發展為颱風的機率高，而其未來動向應繼續觀察。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日摩羯外圍水氣增多，東半部及南部有局部陣雨，大台北東側偶零星飄雨，午後中南部近山區有局部雷陣雨。



吳德榮指出，周五至下周一台灣附近水氣多，雲量略增，各地區偶有局部短暫降雨的機率，午後局部對流發展，有大雷雨發生的機率；下周二、下周三低壓或熱帶低壓雲系影響，有局部較大雨勢，但模擬資料調整中，應續觀察。

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▼吳德榮表示，最新歐洲模式（下圖左）模擬顯示，下周二晚間8時在台灣北部的擾動較弱，關島西南方則有較佳條件，美國模式（下圖右）所模擬的位置、強度則不盡相同。（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

吳德榮說，今晨2時中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中度颱風摩羯即將增強為強烈颱風，周五通過雷州半島前達最強（近中心平均風速55米/秒），將為今年最強颱風，嚴重威脅廣東、海南島及廣西一帶，對台灣無直接影響。

吳德榮分析，最新歐洲模式模擬顯示，下周二晚間8時在台灣北部的擾動較弱，以低壓或熱帶低壓的機率較高，關島西南方則有較佳的條件，發展為颱風的機率高，美國模式所模擬的位置、強度則不盡相同；而其未來的動向，由於大氣環境複雜，模式模擬亦不相同，且持續調整中，應繼續觀察。