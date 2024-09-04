又有熱帶低壓「成颱機率曝」　明起雨變多全台濕答答

▲熱帶性低氣壓TD13路徑潛勢圖 。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓，今（4日）下午2時生成，中央氣象署預估環境不利於發展，成為颱風機率不高，下周三留意菲律賓東南邊可能有新的熱帶系統發展，比較有機會成颱，但仍待後續觀察；明日受颱風外圍環流影響，東南部可能有局部大雨，周五及周六各地都可能有午後雷陣雨。

氣象署觀測資料顯示，熱帶性低氣壓TD13以時速26公里，向北北西移動。氣象署預報員朱美霖指出，未來路徑偏向北往東北的日本東方海域移動，對台灣天氣沒有影響，預報路徑持續往北、比較高緯度，因此不利於發展，可能維持在熱帶性低氣壓強度。

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朱美霖提到，目前菲律賓東方、台灣東南方之處也有個低氣壓，但模式預測結果沒有明顯發展，大概要等到周日前後在菲律賓東邊有新的低壓出現，估下周三可能有新的熱帶系統發展，但是否增強為颱風，仍有待觀察。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於台灣天氣，朱美霖表示，明天受到摩羯颱風外圍環流影響，下雨範圍主要在恆春半島及東南部，留意有局部性大雨 宜蘭、花蓮及南部地區、基隆北海岸、東北部有間歇性降雨，中南部及各地山區可能有午後雷陣雨。

她說，周五、周六雖然颱風遠離，仍有殘存水氣，東南部、恆春半島有間歇性降雨，但雨勢比較小，午後熱對流旺盛，午後降雨範圍跟雨勢都明顯增多，各地都有午後雷雨，尤其南部有局部性大雨，中南部要注意大雷雨狀況。

▲今、明日高溫預測。（圖／氣象署提供）

溫度方面，她指出，由於背風沉降影響，北部局部可能出現37度以上的極端高溫，而且熱的時間滿長，可能持續到傍晚，其他地區局部亦可能來到36度。周五受到背風沉降影響，大範圍轉為偏東風，各地高溫。

朱美霖表示，周日到下周三低壓帶位於台灣東方海面，觀察洋面是否新的熱帶系統發展，下周環境轉為東北風，北部、東半部整天偶爾有雨，降雨型態以午後雷陣雨為主，民眾多留意天氣變化。