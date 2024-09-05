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百年來「9月颱」侵台增加　專家示警：本月中至少有2熱帶擾動

▲▼據統計過去110年氣象資料顯示，9月份的侵台颱風總個數已增加到91個。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

▲據統計過去110年氣象資料顯示，9月份的侵台颱風總個數已增加到91個。（圖／翻攝林老師氣象站臉書

記者蔡亞樺／台北報導

9月仍是颱風好發時期，氣象專家林得恩今（5日）指出，統計過去110年的氣象資料顯示，9月份的侵台颱風總個數已增加到91個，根據美國最新模式預測，評估本月中旬，至少還有1至2個熱帶擾動生成的機會。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團「林老師氣象站」發文表示，統計過去65年的氣候資料顯示，9月份，西北太平洋及南海地區共有328個颱風生成，發生的頻率佔全年統計總數的19.24%；生成個數佔全年月份的第2名，只次於8月份的生成數量，顯見本月份仍為颱風的好發期。

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林得恩說，再從颱風運動路徑圖來看，密集到已經看不到台灣，顯見直接或間接影響台灣的機會非常大。根據統計過去110年的氣象資料顯示，9月份的侵台颱風總個數已增加到91個，當月平均統計總數為0.82個，這與當時環境駛流場（太平洋高壓軸線西伸程度）的配置，以及颱風的強度大小可能有關。

他指出，現今西北太平洋及南海地區計有1個 摩羯颱風及1個熱帶性低氣壓TD13形成，對台灣均無直接影響；但，根據今晨最新美國NCEP數值模式模擬結果顯示，評估至本月中旬，至少還會有1至2個熱帶擾動生成的機會。

林得恩表示，其重要的觀察點，後續海溫升降程度、垂直風切大小以及海水熱焓量的多寡，仍是影響颱風生成與否的重要關鍵因子之一。

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