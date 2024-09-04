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《新北影響力》獲肯定！　新聞局系列影片奪傑出公關獎

▲▼ 新北影響力獲2024傑出公關獎-政府政策溝通獎-傑出獎殊榮(左為：總統府國策顧問顧忠華，右為新北市政府新聞局長李利貞) 。（圖／新北市政府提供）

▲新北影響力獲2024傑出公關獎-政府政策溝通獎-傑出獎殊榮(左為：總統府國策顧問顧忠華，右為新北市政府新聞局長李利貞) 。（圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／新北報導

新北市政府新聞局推出「新北影響力」品牌，以「新北影響力」系列影片製播案，參加由財團法人公共關係基金會辦理之「2024傑出公關獎」，榮獲政府政策溝通獎-傑出獎殊榮。對此，新聞局表示，這次有幸入圍並獲獎，代表新北市長期以來致力傳達的永續價值和正向影響力受到肯定。

競賽評審評定，「新北影響力」整合地方特色人物與聯合國ESGs永續發展目標，透過影像累積行政部門在公眾形象的影響力，以自媒體與實體活動的結合，傳遞以人為本的治理理念，建立好的品牌印象，開創以人為核心的政策溝通新模式。

新聞局長李利貞表示，新北市是擁有404萬人口的大城市，處處有動人小故事。「新北影響力」系列影片，記錄深耕新北市、具影響力的人物，透過他們動人的生命故事，傳遞各項永續價值，也深化新北市做為永續城市的影響力。李利貞也說，這次有幸入圍並獲獎，代表新北市長期以來致力傳達的永續價值和正向影響力受到肯定。

新聞局表示，「新北影響力」品牌自111年推出至今，已紀錄20位在各領域發揮正向力量的人物。今年以「The Power of Infinity」為主題，強調影響力可以創造無限可能。每週五在「我的新北市」臉書粉絲專頁上架人物影片，11月2日更將在松山文創園區5號倉庫辦理影響力論壇，近期將公布出席名單及報名資訊，歡迎民眾踴躍參與。

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