快訊／丁允恭辦公室當砲房！妻代遞狀控女記者偷拍　求償金額曝

記者劉昌松／台北報導

總統府前發言人丁允恭，2020年爆出在高雄市新聞局長辦公桌上，與女記者發生不倫關係，經監察院彈劾，由懲戒法院判決撤職、停止任用2年，目前上訴中。丁允恭趕在2年提告期限前，由妻子蔣婕妤在18日代替到台北地院遞狀，控告女記者偷拍丁允恭睡覺照片，還提供給媒體爆料，已經構成性騷擾，請求女記者賠償1元。

▲丁允恭妻子蔣婕妤到台北地院，代替丁遞狀控告女記者性騷擾求償1元。（圖／記者劉昌松攝）



周刊媒體在2020年9月間爆料，指稱丁允恭訂婚後劈腿多名女子，與女記者發生性行為，女記者也因此懷孕、墮胎。事件爆發後，丁允恭火速辭去當時的總統府發言人職務，監察院調查後，認為他的行為構成「敵意環境性騷擾」，提出彈劾，隔年懲戒法院「行為不檢」等理由，判決丁允恭撤職、停止任用2年，監察院已提起上訴。

▲蔣婕妤認為丁允恭po出的照片(左)如果構成性騷擾，女記者給媒體的2張照(右)是10倍的性騷擾。（圖／記者劉昌松攝）

蔣婕妤18日在北院前受訪表示，丈夫丁允恭現在民間公司上班，所以由她代表遞狀，丁允恭之所以提告，是因為監察院指控丁允恭在臉書PO出與女記者在餐廳合照，構成性騷擾，懲戒法院已經認定沒有性意味，監察委員紀惠容還是認為構成環境性騷擾而上訴，讓他們夫妻2年來不得安寧。

蔣婕妤表示，女記者向媒體爆料時，提供的2張照片，其中1張2人都裸露身體，另1張丁允恭正在睡覺，既然監察院認為po出餐廳的合照是性騷擾，女記者公布這些照片，使丁允恭的工作受到影響必須辭職，且引發網路霸凌，女記者的爆料行為，也已應構成敵意環境性騷擾，因此提告求償1元。