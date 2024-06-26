台中電影Fun-In季6／28起巡迴演出　看片抽免費機票

▲台中電影Fun-In季6/28起巡迴演出，民眾看電影還能抽免費機票。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

2024台中電影Fun-In季將從6月28日至8月31日巡迴台中市29區、精選17部動畫電影強片輪番放映，活動免費入場。台中市政府新聞局今(26)日首度公開片單，也祭出戶外場加碼抽43吋液晶電視，開閉幕還有機會獲得「日本大阪雙人來回機票、75吋液晶電視及任天堂SWITCH遊戲機」等大獎，邀請市民朋友看電影、抽好禮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今天新聞局長欒治誼也cosplay瑪利歐出席記者會。（圖／市府提供）



今天新聞局長欒治誼也cosplay瑪利歐出席記者會，她表示，今年延續去年疫後回歸開辦的民眾熱潮，以親子族群喜好的動畫電影作為主題，精選放映17部國內外知名動畫或動漫電影，包括《超級瑪利歐兄弟電影版》、《汪汪隊立大功：超級大電影》、《電影哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》、《鈴芽之旅》、《妖怪森林》等賣座動畫。

欒治誼指出，活動每場次除祭出32吋液晶電視及院線電影票抽獎外，戶外場還加碼43吋液晶電視及美味爆米花，另6月28日豐原陽明市政大樓開幕場《超級瑪利歐兄弟電影版》及8月31日圓滿戶外劇場閉幕場《汪汪隊立大功：超級大電影》，更加碼抽日本大阪雙人來回機票、75吋液晶電視及SWITCH遊戲機。