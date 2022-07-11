2022文博會高雄登場！「ㄇㄚˊ幾兔」受邀嗨喊：家鄉看到我了

▲雪路期待臺灣文博與設計展在高雄，能吸引更多人前來。（圖／ㄇㄚˊ幾兔提供）

記者許宥孺／高雄報導

後疫情時代，全新的經濟與工作模式崛起，高雄今年即將迎來「臺灣文博會」，市府邀請居住於高雄的畫家YUKIJI（雪路）合作，讓她不禁興奮表示：「家鄉終於看到我了！」雪路筆下的「ㄇㄚˊ幾兔」，貼圖不僅實用度高，也深受大小朋友喜愛。

「我喜歡嘗鮮！」雪路表示，自己一旦畫畫起來，可以從半夜畫到凌晨。年紀雖輕，卻因從大學畢業後就投身全職畫家，已有多年創作經歷。從貼圖創作、周邊商品到聯名餐廳，甚至代表LINE原創市集台灣創作者赴日交流，雪路都全心投入。

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▲雪路筆下的「ㄇㄚˊ幾兔」深受大小朋友喜愛。（圖／ㄇㄚˊ幾兔提供）

從小就夢想當漫畫家的她，從國高中就自創漫畫，大學就讀日文系卻始終未曾放下畫筆。她觀察學姐飼養的兩隻道奇兔，繪製可愛的兔子插圖和朋友分享，慢慢地兔子的動作越來越擬人化，還像人一樣站了起來。她讓可愛的「ㄇㄚˊ幾兔」演繹出生活趣事，粉絲專頁和貼圖都大受歡迎。

談起此次文博在高雄的合作，雪路相當開心：「家鄉終於看到我了！」，但為此專案也有些許的緊張。她表示自己多年的創作歷程中，曾有過職業倦怠，就靠著好好休息、轉移注意力來調解。有陣子她特別喜歡到大樹的馬場〈馬術指導中心〉學習馬術，與動物接觸。「我的工作很少曬太陽，騎馬算是運動量很大，又可以接觸到動物的運動，心情會覺得很放鬆。」

▲ㄇㄚˊ幾兔創作者雪路認為高雄宜居舒適，讓她可以安心創作。（圖／ㄇㄚˊ幾兔提供）

雪路認為高雄宜居舒適，讓她可以盡情創作：「日照時間長、物價合理，是我最喜歡高雄的地方」今年文博、設計展在高雄，也期待城市的原創文化，能吸引更多人前來：「像是大港開唱這種只有在高雄辦的活動，吸引很多外縣市的人來，就覺得很高興」。她特別繪製海洋元素、設計ㄇㄚˊ幾兔出遊的題材，歡迎遊客一起來高雄搭輕軌、逛文博，更不能錯過高雄在地夜市小吃。