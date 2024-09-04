膽子超級大！中市府開職業探索班秒殺　女大生揪團體驗禮儀師

▲台中市勞工局開職業探索班，提供多種職業體驗，當中最特別的就是有女大生集體揪團體驗「禮儀師」工作。（圖／台中市勞工局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市勞工局為待業青年提供免費職業探索活動，今年截至8月已辦理超過70場次，禮儀師、民航機師、潛水教練、金工設計等不同領域，但特別的是，以往被視為禁忌的「禮儀師」，今年竟出現大學生揪團報名體驗參加的情況，報名一下就額滿，而且20人報名後，只有1人未到。

台中市勞工局表示，近年「禮儀師」免費課程開出，都出現近滿額狀況，且不少在學學生揪團報名參加，當中會模擬清洗大體、幫大體穿衣、化妝以及搭設小靈堂，還有禮儀師必須留意的禁忌與注意事項。台中科大老人服務事業管理系呂同學表示，很難得能夠到禮儀社體驗禮儀師工作內容，包括靈堂設置及細節，也了解到須具備的訓練與證照，從中也看出此行業的辛苦及專業性。

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▲上課地點就選在禮儀社內，參加的學員多半20-21歲左右。（圖／台中市勞工局提供）



台中市勞工局表示，就業活動提供15歲至29歲待業青年，及設籍或就讀台中市高中職以上在學青年報名參加，今年規劃辦理「體驗百業 就業成功」100場職業體驗活動，除了青年自由報名參加，也結合全市大專院校或高中職以團體參訪，體驗領域橫跨旅宿餐飲、自行車製造、精密製造、電子商務、觀光休閒、航空運輸等行業，合作廠商如春水堂、特力屋、黑沃餐飲及台中在地知名企業巨大集團、裕元花園酒店等，上半年已有超過千名青年朋友參加。

台中市就業服務處表示，「體驗百業 就業成功」活動提供15歲至29歲待業青年，以及設籍或就讀台中市高中職以上在學青年報名參加。活動全程免費，並提供專車接駁至體驗地點，報名名額有限，有意願者可洽就業服務處。