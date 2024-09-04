　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

膽子超級大！中市府開職業探索班秒殺　女大生揪團體驗禮儀師

▲超大膽！中市府開職業探索班，女大生揪團體驗「禮儀師」。（圖／台中市勞工局提供）

▲台中市勞工局開職業探索班，提供多種職業體驗，當中最特別的就是有女大生集體揪團體驗「禮儀師」工作。（圖／台中市勞工局提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市勞工局為待業青年提供免費職業探索活動，今年截至8月已辦理超過70場次，禮儀師、民航機師、潛水教練、金工設計等不同領域，但特別的是，以往被視為禁忌的「禮儀師」，今年竟出現大學生揪團報名體驗參加的情況，報名一下就額滿，而且20人報名後，只有1人未到。

台中市勞工局表示，近年「禮儀師」免費課程開出，都出現近滿額狀況，且不少在學學生揪團報名參加，當中會模擬清洗大體、幫大體穿衣、化妝以及搭設小靈堂，還有禮儀師必須留意的禁忌與注意事項。台中科大老人服務事業管理系呂同學表示，很難得能夠到禮儀社體驗禮儀師工作內容，包括靈堂設置及細節，也了解到須具備的訓練與證照，從中也看出此行業的辛苦及專業性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲超大膽！中市府開職業探索班，女大生揪團體驗「禮儀師」。（圖／台中市勞工局提供）

▲上課地點就選在禮儀社內，參加的學員多半20-21歲左右。（圖／台中市勞工局提供）

台中市勞工局表示，就業活動提供15歲至29歲待業青年，及設籍或就讀台中市高中職以上在學青年報名參加，今年規劃辦理「體驗百業 就業成功」100場職業體驗活動，除了青年自由報名參加，也結合全市大專院校或高中職以團體參訪，體驗領域橫跨旅宿餐飲、自行車製造、精密製造、電子商務、觀光休閒、航空運輸等行業，合作廠商如春水堂、特力屋、黑沃餐飲及台中在地知名企業巨大集團、裕元花園酒店等，上半年已有超過千名青年朋友參加。

台中市就業服務處表示，「體驗百業 就業成功」活動提供15歲至29歲待業青年，以及設籍或就讀台中市高中職以上在學青年報名參加。活動全程免費，並提供專車接駁至體驗地點，報名名額有限，有意願者可洽就業服務處。

ET快訊
五月天花蓮開唱「驚見民宿住1晚79萬」！老闆回應了
陸男一天「拔牙23顆＋植牙12顆」　13天後心臟驟停死亡
柯文哲真不知京華城容積率840％？　林洲民：大家心中有清楚答
快訊／戴資穎最後一屆台北賽首戰告捷！　27分鐘掃落對手
14兒女全非親生？　竹北吊車大王爆秘書「帶小孩來」
快訊／王柏傑酒駕撞遊覽車　代價出爐！
柯文哲疑親筆交辦京華城案　趙少康：放水又不坐牢可能嗎
33歲小草墜樓亡　母婉拒幫忙：盼低調完成後事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵桃園中原車站地下化工程今動土　預計2030年完工

14兒女全非親生？竹北吊車大王爆「養秘書小孩」：想減少社會悲劇

多益845分「薪水只有3萬多」妹子崩潰了！網曝1兼職：每周賺5000

膽子超級大！中市府開職業探索班秒殺　女大生揪團體驗禮儀師

台北市發錢！嗶一下「1500元直接入帳」　本周最後期限

墾丁搭小黃「5分鐘車程收900元」！在地小黃運將：有點誇張

烤飯糰配鱸魚湯120元有找　漁業署與超商推秋季水產鮮食

醫師「代替台大醫學院」鞠躬道歉：有些人沒辦法教化

「42度沒冷氣」指控讓校長心寒！瑞莎再指設備舊：沒要他付冷氣費

肯德基蛋撻「1成分」美味秘訣曝光　千人傻：極度震驚

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚

用監視器呼叫乳牛貓沒反應　阿嬤秒抱牠到鏡頭前say hi

賈永婕接101董座「對美女質疑一定有」　「負責美麗時尚」小S想去辦公室喝香檳

王陽明放閃蔡詩芸「只對老婆比❤️」　變身《角頭》麥可哥...喊她：BOSS！

大谷翔平單場3盜超狂！　持續往「50轟50盜」邁進

台鐵桃園中原車站地下化工程今動土　預計2030年完工

14兒女全非親生？竹北吊車大王爆「養秘書小孩」：想減少社會悲劇

多益845分「薪水只有3萬多」妹子崩潰了！網曝1兼職：每周賺5000

膽子超級大！中市府開職業探索班秒殺　女大生揪團體驗禮儀師

台北市發錢！嗶一下「1500元直接入帳」　本周最後期限

墾丁搭小黃「5分鐘車程收900元」！在地小黃運將：有點誇張

烤飯糰配鱸魚湯120元有找　漁業署與超商推秋季水產鮮食

醫師「代替台大醫學院」鞠躬道歉：有些人沒辦法教化

「42度沒冷氣」指控讓校長心寒！瑞莎再指設備舊：沒要他付冷氣費

肯德基蛋撻「1成分」美味秘訣曝光　千人傻：極度震驚

以軍槓上政府？　警告「加薩軍事行動一旦擴大」危及人質性命

大農大富盛大森林派對　國產竹木裝置藝術「台灣野豬」啟用

鳳小岳悲吐「愛妻懷孕9個月卻引產」　親抱寶寶：不要留遺憾

五月天花蓮開唱「驚見民宿住1晚79萬」！老闆遭疑宰客　親上火線回應

台積電美國廠「被逼著去」？　經長郭智輝否認：他要靠近市場

搶4000萬遺產「3槍爆頭奪命」！　女殺妹妹一家三口判54年

台鐵桃園中原車站地下化工程今動土　預計2030年完工

東引飛彈營國慶日爆衝突　「中士打上士」賠13萬換緩刑

美國防部將率團參加11屆香山論壇　中美軍事互動引關注

郭婷筠開唱現場突然斷電！　下一秒當場哭了

生活熱門新聞

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

全家正式引進「不沾手神物」　網嗨喊：這要得諾貝爾獎

快訊／北捷「板南線卡住」塞爆　上班族哀號

小草墜樓亡！四叉貓突喊：唉…我也是受害者阿

大轉運！4生肖「天福星」加持　一路旺到年底

肯德基蛋撻「1成分」美味秘訣曝光　千人傻：極度震驚

水逆結束！9月「事業運超旺」TOP4星座

颱風「麗琵」、「貝碧佳」恐發展　賈新興曝生成時間

一中街糖葫蘆阿婆「3支100塊」　全怒了：超騙

國旗回來了！國慶主視覺公布　網：韓院長果然不讓人失望

7年前畫面曝光！再打臉柯「完全不知道」容積率840%

醫師「代替台大醫學院」鞠躬道歉：有些人沒辦法教化

摩羯今將變中颱　下周恐還有雙颱

14兒女全非親生？竹北吊車大王：減少社會不幸

更多熱門

相關新聞

台南勞工局攜手生達集團傳授安衛管理經驗

台南勞工局攜手生達集團傳授安衛管理經驗

台南市勞工局3日在生達化學製藥公司，辦理「2024年度生達集團安衛家族第二場教育訓練」，勞工局於2023年度邀請「生達化學製藥公司」擔任領頭羊，偕同其相關企業「生展生物科技」及「生泰合成工業」組成生達集團安衛家族，是台南第一家由藥廠所成立的安衛家族，並邀約廠內承攬商及鄰近的廠家共襄盛舉。

台南市勞工局邀亮哲行銷視障按摩

台南市勞工局邀亮哲行銷視障按摩

台南勞工局致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

台南勞工局致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

台南勞工局加強宣預防導感電與火災爆炸危害

台南勞工局加強宣預防導感電與火災爆炸危害

台南勞工局辦理奇美實業安衛家族教育訓練

台南勞工局辦理奇美實業安衛家族教育訓練

關鍵字：

勞工局職業探索禮儀師

讀者迴響

熱門新聞

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」！逼墮胎對話曝

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

全家正式引進「不沾手神物」　網嗨喊：這要得諾貝爾獎

小六女校園墜樓亡　父母慟：怎麼這樣就沒了？

被爆京華城關鍵便簽　柯文哲嘆氣

孫其君醜聞纏身淡出「轉戰英文家教」

《星鳴特攻》上市2週墜毀

柯文哲違法鐵證！　親筆交辦京華城案「關鍵便簽」曝光

快訊／北投女墜樓亡　目擊民眾被噴滿臉血

快訊／北捷「板南線卡住」塞爆　上班族哀號

女客搭車「雙腿大張露春光」　嗆運將：有得吃還不吃罪大惡極

小草墜樓亡！四叉貓突喊：唉…我也是受害者阿

大轉運！4生肖「天福星」加持　一路旺到年底

肯德基蛋撻「1成分」美味秘訣曝光　千人傻：極度震驚

33歲永和男墜樓亡…母認屍悲曝：兒子確實是小草！

更多

最夯影音

更多

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面