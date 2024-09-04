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拿坡里周年慶大披薩特價199元　必勝客首推「比薩寄杯」

▲▼拿坡里。（圖／拿坡里提供）

▲9月5日起至9月18日，拿坡里大披薩特價199元。（圖／拿坡里提供）

記者黃士原／台北報導

「拿坡里披薩．炸雞」周年慶開跑！9月5日起至9月18日，無論外帶或內用，原價369元的大披薩，特價199元，原價290元的5塊炸雞也只要199元。另外，必勝客則是推出「比薩寄杯」服務，即日起至9月16日，外帶買大送大方案中贈送的比薩可先「寄杯」，30天內再取用。

「拿坡里披薩．炸雞」周年慶9月5日至9月18日登場，無論外帶或內用，大披薩特價只要199元（原價369元），5塊炸雞也只要199元（原價290元）。9月5日至9月7日，只要身分證有「66」連號，點購大披薩或5塊炸雞，憑證件就能以1元加購1.25L大瓶飲料1瓶。

▲必勝客即日起至9月16日推出比薩外帶買大送大「分批取」服務。（圖／必勝客提供）

▲必勝客即日起至9月16日推出比薩外帶買大送大「分批取」服務。（圖／必勝客提供）

另外，超商咖啡寄杯不稀奇，必勝客首度推出「比薩寄杯」服務，即日起至9月16日，只要在PK APP上選購外帶買大送大「分P取」服務，在取用第一個比薩的隔天，贈送的大比薩享用券將自動存入PK APP優惠券夾內，30天內隨時可憑票券兌換，全台門市（不含南港餐廳店、台北信陽店）皆適用，兌換券還能轉贈給朋友。

必勝客也提到，第2個比薩也能加價升級口味，在兌換券到期的前7天和前3天，還會傳送提醒到期日，不需擔心會放到忘記。

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