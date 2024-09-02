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小薯免費吃、飲料買1送1！麥當勞本周限定「7大優惠券」出爐

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞全球版APP本周限定7大優惠券出爐。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣速食品牌「麥當勞」APP最新優惠出爐，本周祭出超殺「7大優惠券」，不僅有中杯飲料買1送1、小薯免費送，還有2大銅板套餐，即日起限時7天開吃。

麥當勞全球版APP最新「7大優惠券」來了，有「單點中杯指定飲料買1送1（雪碧／無糖紅茶／無糖綠茶）」，使用期限至9月4日；早餐限定「單點豬肉滿福堡加蛋特價53元」、「單點蘋果派特價32元」、「單點勁辣雞腿堡特價65元」，使用期限至9月8日；而「買超值全餐送小薯」，使用期限為9月6日起至9月8日。

還有99元激省晚餐券等領，至9月6日前每日晚上5時至9時有「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里最新2大優惠快收。

另，全台12家拿坡里炸雞專賣店至9月18日前也推「2大限定優惠」，有「脆皮戰斧綜合炸雞桶買1送1」，每桶內含2隻脆皮戰斧雞腿及3塊義式炸雞，2桶特價399元；「唰嘴無骨雞塊買1送1」，特價只要109元。

「脆皮戰斧綜合炸雞桶」是選用連腿排的大雞腿，裹上脆皮炸雞粉現點現炸，外皮酥脆、微辣，每一口都鮮嫩多汁；義式炸雞則開放辣味和原味任選，把握機會吃。

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