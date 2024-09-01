搶吃松露和牛堡、巧克力米派！摩斯「4大罪惡新品」一次看

▲摩斯漢堡9月推出4大新品。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新品來了！人氣連鎖速食品牌「摩斯漢堡」9月推出4大罪惡新品，不僅有2款和牛堡等吃，還有巧克力米派、豚汁蔬菜湯，9月2日起於全門市開賣。

摩斯4大新品報到，主餐推出「松露起司和牛堡 」，嚴選澳洲和牛製成100%4盎司和牛肉排為主角，搭配現煎番茄片、鴻喜菇增添鮮脆口感層層堆疊，再以獨特松露起司醬、微辣山葵田園醬提升風味，售價125元。

另一款「超級大麥元氣和牛珍珠堡 」則嚴選4盎司和牛肉排，牛肉份量增加20%，搭配新鮮元氣蛋，接著淋上8種蔬果特調的蔬菜醬，每一口都能吃到清甜蔬果香結合醇厚蛋香，還有和牛獨有的牛脂香氣，層次感超豐富，售價135元。

▲▼副餐有巧克力米派、湯品則推豚汁蔬菜湯。

副餐則有超罪惡「巧克力米派」等吃，選用西非可可豆製成巧克力醬結合天然糙麥穀物，外皮則採用千層派皮製法揉入台灣蓬萊米粉，可可香氣十足，夾帶著淡淡麥香，香甜滋味讓人忍不住一口接一口，售價50元，搭配套餐可以45元加購。

湯品推全新「豚汁蔬菜湯 」，以甘甜日式黃金麥味噌湯作為基底，嚴選台灣在地香菇、芋頭與豬五花肉片，加入紅蘿蔔、白蘿蔔、牛蒡、洋蔥細心熬煮而成，每一口都能吃到真材實料，售價65元。以上新品9月2日起於全門市開賣。

▲「必勝客X屋馬燒肉」推出超狂聯名「月見五盎司菲力比薩」。（圖／業者提供）

另，為迎接中秋節，必勝客近日找來台中燒肉扛霸子「屋馬燒肉」聯手推出海陸雙饗宴「月見五盎司菲力比薩」，選用5盎司厚切菲力牛搭配秘傳日式果香燒肉醬，再結合多汁干貝、月見切達白玉以及新鮮蔬果等料，打造多層次豐富口感，即日起於全台300家門市開賣，至9月9日前可享外帶單點特價459元，搭配副食套餐價599元，數量有限、售完為止。