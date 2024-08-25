猜拳輸了！韓國小女童慘遭5男同學「輪流摸性器」　家長稱只是玩笑

▲南韓一名小學4年級的女學生，竟然只因猜拳猜輸而遭5名男同學觸摸性器。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道龍仁市一所小學發生性騷擾案！一名小學4年級、罹患語言障礙的女學生，今年竟然慘遭班上5名男同學多次猥褻，包括猜拳猜輸後被對方脫褲撫摸性器官，最後校方竟然只處罰加害同學「志工服務」，且並未主動告知家長，而加害同學的家長更認為，這只是小孩之間的玩笑。

根據韓媒《JTBC News》，南韓京畿道龍仁市一所小學今年4月起發生離譜的校園性騷案，5名就讀國小4年級的男學生，竟然找上因腦部病變而導致語言障礙的女同學玩「剪刀石頭布」，豈料這群男同學訂出許多光怪陸離的罰則，其中程度最嚴重的是觸碰對方生殖器，也因此他們竟當著學校老師的面，觸摸女同學的性器。

最後，女同學的家長才突然接到校方打來的電話，詢問「請問您要針對（加害）同學申請『禁止接近』嗎？」。家長多次詢問，校方始終不願透露詳細的事發情況，最後才透過警方輾轉得知，原來女兒居然遭到一群變態的男同學撫摸性器猥褻。

事後，校方不僅沒有主動向受害女同學的家長告知性騷擾一事，且並未採取將加害者、受害者分離的措施，甚至召開學校暴力審議委員會時，也是從輕發落，僅讓加害男同學「暫時停止到校上課」，並因認定男同學們「不太具有故意性」、「反省、和解程度高」，竟然在處分上只判處校園志工服務。

女同學家長對於校方的處置方式很是不能理解，於是選擇向媒體《JTBC News》爆料，然而此舉卻觸怒加害同學的家長，認為這起性騷擾案只是「孩子們之間的玩笑」，根本不懂為何對方會選擇「鬧大」。

男同學的家長將肇事原因推給校方，「學校根本就沒有主動告知，那一位受害同學本身罹患障礙的事實。假設校方有主動告知，提醒不要捉弄、或是觸碰那一位同學，那麼今天根本就不會發生這樣的事。」

報導指出，該名受害女同學自從遭到性騷後，直到現在仍表現出異常行動。至於這起性騷擾案，則交由京畿南部地方警察廳女性青少年犯罪搜索小組進行調查。