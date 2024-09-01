台北某高職女學生「水壺被加不明液體」　煎熬半年！控校方不協助

▲女學生發文曝光自身遭遇。（示意圖／取自Pakutaso，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

一名就讀北市某公立高職的女網友日前在網路論壇上貼出照片、影片控訴，她在校內遭不明人士噴灑白色不明液體，且向校方通報後仍感受不到學校協助，因此整理出事件時間軸，就怕石沉大海。針對此事，北市教育局表示，校方知悉後依法進行校安通報，並在3日內召開會議決議受理，目前正依法調查中。

女網友先前在網路論壇發文指控，有人將不明液體用在她的東西上，結果學校卻保護加害者。後來她自稱被學校要求，所以只好先將原文刪除，目前則又發了一篇後續文章。

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女網友在新的文章中指出，她在2023年11月時，發現外套上有不明液體乾掉的痕跡；同年12月，發現娃娃呈現倒立狀態且有口紅印、桌上有擦拭過口紅的衛生紙、個人物品有口紅痕跡、外套袖口有不明黃垢。

女網友接續指出，2024年3月，不認識的學生開手電筒照她、瓶內有不明泡泡（猜測是口水或男性體液）；同年4月，遇到同個學生拿手電筒照教室並進入、她的衣服上有污漬；同年5月，她的桌上又有不明污漬。

女網友強調，這段時間她真的失望、煎熬又害怕，雖然她有告訴校方，但卻感受不到學校的幫助，她實在不明白那名同學的動機為何？是要傷害她？霸凌她？還是追求？時間都已經過去半年，她不明白自己為何必須提心吊膽的過日子。

針對此事，台北市教育局表示，學校在知悉有疑似性別事件後，即依法進行校安通報，並在3日內召開會議決議受理，目前正依法調查中，並提供被行為學生相關輔導及協助，未來學校將依調查結果及決議進行後續輔導處遇事宜。針對女網友的指控，記者在截稿前無法取得校方回應。

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