新潮流大老「ATM匯2900萬」！謝龍介：喜歡曲棍球就不會貪污？

▲謝龍介表示，新潮流某重量級大老，曾陸續透過ATM、第三方支付平台，匯出2,900萬元。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

民眾黨主席柯文哲近期捲入京華城案，與妻子擁有的170萬元不明財產受到外界矚目。對此，國民黨立委謝龍介指出，新潮流某位重量級大老，2年間匯出2,900萬元，希望北檢能夠查清楚，「新潮流的2900萬元，為何不必去查？喜歡曲棍球的男人，就不會貪污嗎？」

謝龍介在臉書上表示，他一直以來的立場都很簡單，貪污就去關到死，不分黨派也無關立場，因此他看見北檢偵辦柯文哲貪污圖利案，傳出170萬元不明財產，以及柯文哲妻子陳佩琪操作ATM等情節時，他想要鼓勵北檢，不要忘記另一條大案子。

謝龍介說，2021年底林秉樞毆打高嘉瑜案件爆發後，調查局追查林秉樞的金流，反向查到某位曾任立委的新潮流重量級大老，2020年1月至2021年12月間，陸續透過第三方支付平台及ATM，匯出2,900萬元，平均下來每月匯出120萬元。

▲謝龍介表示，新潮流某重量級大老，曾陸續透過ATM、第三方支付平台，匯出2,900萬元。（圖／ETtoday資料照）



謝龍介認為，若170萬元要如此大張旗鼓偵辦財產來源不明，還要仔細比對京華城容積獎勵的時序，那麼同樣是北檢辦案、同樣是ATM操作，「2,900萬元哪來的？又去了哪？這難道不用查個上窮碧落下黃泉？」

不過，當時消息曝光以後，北檢卻回應，這名大老並非被告，因此依法簽結，事後也無另案偵辦。因此，謝龍介說，柯文哲主席涉及的案件，必須自己面對司法，他無意也無法幫忙辯護，但司法的雙標，就是他需要監督的目標。

謝龍介最後也說，馬上要開議，希望法務部長鄭銘謙能給個合理的說法，「新潮流的2900萬元，為何不必去查？喜歡曲棍球的男人，就不會貪污嗎？」