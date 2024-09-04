紐約州前華裔官員否認任中國代理人　月底再開庭

▲美國紐約州州長侯可前副幕僚長孫雯。（圖／路透）



文／中央社

美國聯邦調查局今天逮捕涉嫌擔任中國代理人的前紐約州華裔官員孫雯與她的丈夫胡驍，兩人在紐約東區聯邦法院出庭時否認所有指控，法庭裁定交保，只能在部分地區活動，月底將再開庭。由於孫雯曾任兩任州長幕僚，事件引起關注。

聯邦檢察官皮斯（Breon Peace）指出，曾經擔任紐約州現任與前任州長侯可（Kathy Hochul）與古莫（Andrew Cuomo）政府官員的孫雯（Linda Sun），以違反外國代理人登記法、簽證詐欺、人口販運與洗錢等罪名起訴。她的丈夫胡驍（Chris Hu）涉嫌洗錢、銀行詐欺與不當使用身分。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，兩人在庭上對所有罪名都不認罪，法庭裁定兩人各以150萬（新台幣4920萬元）與50萬美元（新台幣1640萬元）交保，只能在紐約市、長島、緬因州與新罕布什爾州地區活動。全案將在25日繼續開庭。

檢察官指出，孫雯未揭露中國代理人的身份，胡驍背後協助數百萬美元款項轉為個人所得。兩人設立空殼公司，透過雲端與微信，以中文傳遞訊息進行犯罪行為。

不過被告律師杜夏姆（Seth DuCharme）在庭外表示，對全案有信心，大部分指控都令人感到困惑。兩名被告行使權利，要求法庭盡速審理。

有關阻撓台美官員會面與互動，檢察官在庭上揭露更多細節。孫雯利用職務，以中國與中共的重要性為理據，更改兩位州長獲得資訊的狀況，降低州長辦公室與台灣駐處的互動。

法庭文件指出，2020年1月，駐紐約辦事處去信州長古莫告知總統選舉結果揭曉，希望對方提供祝賀信函，州政府雇員把要求轉至孫雯，孫雯回覆「不提供信函，這會引起政治風暴」。

疫情期間，孫雯安排中國官員接觸州政府官員。在一場不公開、有關因應疫情與亞裔遭仇恨犯罪威脅的電話會議中，孫雯私下加入中方代表。紐約缺乏口罩時，孫雯力薦古莫公開稱許中國官員向紐約市提供醫療器材，卻封殺台灣也向紐約提供20萬個口罩的事實。

紐約時報（New York Times）報導，檢察官指出，古莫任州長期間，台灣官員曾邀孫雯與另一名官員出席餐宴，那時是2019年，前總統蔡英文將過境紐約時期，孫雯未轉達台灣邀請紐約州官員出席的訊息，而是告訴台灣官員當天州政府人員有活動，孫雯之後以簡訊告知中國官員「已經封鎖了」。蔡英文過境期間舉行晚宴時，孫雯還參加中國僑社抗議活動。

根據孫雯在人力資源網站領英（LinkedIn）的職位記錄，2009年出任時任紐約州參議員、現任聯邦眾議員孟昭文的辦公室主任，2012年擔任古莫的亞裔事務主任，之後出任促進紐約經濟發展官方機構Empire State Development的對外事務主任。

2018年，孫雯分別出任古莫政府的多元族裔與財政廳官員。侯可上任後，擔任州長的副幕僚長，之後轉任勞工廳。2023年3月離任後，擔任爭取紐約長島地區州眾議員席位的鄭世杰（Austin Cheng）團隊競選主任，但未當選。

起訴書指出，孫雯2023年3月離開勞工廳後，持續以官員頭銜出席亞裔社群活動，直到勞工廳發出警示禁令後才停止。

胡驍同樣活躍於紐約皇后區亞裔社群，在法拉盛（Flushing）經營酒鋪，並登記2間公司，疫情期間還成立醫療用品供應機構。