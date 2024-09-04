柯文哲「便簽、公文」全曝光！　名嘴：還能再說不知道？



▲柯文哲涉京華城弊案關鍵公文曝光！李正皓質疑：柯文哲還能再說不知道嗎？。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭聲押，北院裁定無保請回，檢方3日提出抗告，高院預計今（4）日上午做出裁定。對此，政治評論員李正皓公開了都發局上呈給柯文哲的關鍵公文，質疑柯文哲是否仍能聲稱「不知道」。

根據《鏡週刊》今日報導，檢方查扣了一張關鍵便簽，顯示柯文哲將「京華城容積率與樓地板面積差異比較」文件交給前副市長彭振聲，並在便簽上寫道：「TO彭副：他們的結論是什麼？原則很簡單，公務員不坐牢。Ko」。彭振聲隨後將文件轉交都發局，都發局則表明：「如無任何其他理由，不尋訴訟確定方式而自行與京華城合意，即回復1萬2千餘平方公尺的樓地板面積，恐難以說服社會大眾，並可能引發外界懷疑本府圖利京華城。」

李正皓在今天在臉書上曬出該份公文內容，並且進一步指出，2020年2月24日都發局上簽的公文，明明白白出示以下四點關鍵內容：

<關鍵內容一>

都發局公文告知柯文哲京華城想要爭取容積率678.91%，希望以此條件與北市府和解。



<關鍵內容二>

公文內容清楚載明：第三種商業區（特）土地使用強度：建蔽率不得超過70%，容積率不得超過560%



<關鍵內容三>

公文內容清楚提醒柯文哲：若答應京華城條件，會有「圖利」京華城爭議。



<關鍵內容四>

柯文哲看過此份公文，於2020/3/10親批：速審速決。

最後，李正皓質疑，柯文哲在看過這些公文後，還能否再說自己不知道？難道智商157、台大醫科畢業的柯文哲，連公文上白紙黑字寫的「圖利」兩字都看不懂嗎？

針對《鏡週刊》爆料，柯文哲今天上午出門時面對大批媒體，不願回答相關問題，僅表示：「好啦好啦！安排記者會再來說」，但並未回覆什麼時候開記者會。