7年前畫面曝光！吳怡萱追問京華城容積率　再打臉柯「完全不知道」

網搜小組／劉維榛報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，但他強調，今年3、4月才第一次知道京華城容積率840%，結果慘遭打臉，有人挖出苗博雅3年前質詢影片，如今一張7年前照片也被翻出，當時仍是記者的吳怡萱追問柯有關京華城容積率的問題，遭網友開酸「你們這兩個繼續裝傻！」

有網友在《Threads》貼出一張吳怡萱拿著麥克風訪問柯文哲的受訪畫面，時間拉回2017年，當時柯市府根據監察院審核結果，擬把原先被郝龍斌市府認定的392％容積率回復到560%，而吳怡萱見到柯文哲現身就追上去問，「市長，京華城容積率，真的有要提高到560%嗎？」然而柯文哲並無特別回應，僅稱「好像都發局有發新聞稿」。

這讓網友們質疑，「你們這兩個繼續裝傻」、「歷史的打臉總是來得又快又急～凡走過必留下痕跡吧」、「一樣的人、不一樣的時間，端不一樣飯碗講不一樣的幹話」、「再次見證換個位置換個腦袋」。

有關涉入京華城弊案，唯獨柯文哲一人全身而退，媒體人黃暐瀚指出，北院的理由是柯文哲「並不知情」，所以無法滿足貪污治罪條例第六條中「明知違背法律」的限制條件，請注意，北院並非認定京華城容積獎勵案「不違法」，北院認定「客觀上有違法」，但「柯文哲不知情」，所以才會「無保請回」。

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而有關容積率一事，柯文哲堅稱，京華城案容積率840%「其實我完全不知道」，直到今年3至4月間，媒體鬧這件事的時候他才知道。對此，民眾黨發言人吳怡萱3日回應，都委會是獨立的審查單位，就算市長在備詢台被問到相關問題，仍交由獨立的審查單位去做處理，「所以他不知道裡面細節跟決策過程，我覺得這沒有衝突」。

▼柯文哲無保請回，提及不知容積率840%一事。（圖／記者湯興漢攝）

