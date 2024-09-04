幕後／國安官員示警「下半年國際政治真空」　中國有戰略突圍機會

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

美國年底進行總統大選，日本總理也面臨改選，等於世界主要民主國家會出現「政治真空期」。對於當前國際局勢，國安官員表示，整體態勢不太會改變，但2024下半年必須謹慎提防，當民主國家採取保守風格，北京就有政治突圍、戰略突圍的機會。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前訪問中國，會見中國國家主席習近平等諸多官員，而美日領導人年底也面臨改選。對於當前的國際態勢，國安官員表示，長期而言，美國、中國在戰略競爭的過程中，不單單僅有兩國抗衡，現在已經是中國與以美國為核心的西方世界。

國安官員表示，接下來不論是誰當選美國總統、日本首相，中國方面的舉措跟戰略都不會改變，只有節奏上的不同。他分析，不是說看到立即的大型軍事衝突，而是在經濟、科技上，西方陣營對中國的施壓，包括科技技術制裁等，以及中國傾銷造成市場反撲，現在不是歐盟要反制，連巴西都在反制，這已經變成「全球現象」。

國安官員指出，中國被壓迫的有點喘不過氣，內部經濟問題也越來越嚴重，因此中國在這個情況下，必須尋求「戰略突圍」。

在中國內部問題方面，國安官員表示，習近平有幾個重要的問題需要解決：第一，中國經濟實在很不行，非常糟糕，會有一個大危機來臨，竟然連「砸鍋賣鐵」這種話也講得出來，實在很離譜；第二，習近平剛從三中全會走出來，謠言滿天飛，必須從陰影走出，立起領導人形象，所以對外會更強硬，從蘇利文訪問中國前後，共軍跑到日本領海、領空，在菲律賓每天都有新的狀況，就連台海也是。

國安官員示警，2024下半年台灣要謹慎提防，今年是民主國家選舉年，不可避免會有一定程度的「政治真空期」，而這些國家的現任政府不會希望生事，會採取保守的風格，但這反而給了北京政治突圍、戰略突圍的機會。

該官員評估，即便是選舉落幕後，美國新任總統出爐後一樣會混亂一陣子，如果從北京的角度去思考，總是不太踏實，因為不知道誰會勝出，如果改朝換代，有了新的政策，對於中國還是小心為上。

至於因應方面，國安官員表示，軍事方面的準備一直都沒有停止，總統賴清德非常重視，尤其全球防衛，另外則是國際間的溝通，盡可能管控風險，不論是對內、對外，或是軍事、外交等各層面。