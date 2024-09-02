全家霜淇淋推「煎茶、焙茶」口味！再聯名古娃娃推11款新品

▲全家與古娃娃點心品牌WA!COOKIES再度聯名，推出全新口味霜淇淋「日式煎茶、醇厚焙茶」風味。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全家霜淇淋再推新口味！此次與網友狂敲碗的古娃娃點心品牌WA!COOKIES再度合作，打造霜淇淋、舒芙蕾布丁、泡芙蛋糕等11款新品，其中霜淇淋「日式煎茶」、「醇厚焙茶」兩大口味以傳統日式工藝淬鍊，不必到日本就能品嚐道地風味，9月4日至6日限時3天在APP隨買跨店取還推出「5支優惠188元」。

▲全家全新口味霜淇淋「日式煎茶、醇厚焙茶」風味，也能混搭綜合口味。（圖／記者林育綾攝）

全家Fami!ce霜淇淋品牌10年來推出多種創新口味，其中茶類口味更受到許多網友喜愛，今年再與WA!COOKIES合作。「日式煎茶」口味霜淇淋，以日本飲用喜好度最高的「煎茶」進行研發，而此次使用的煎茶運用傳統日式茶道「蒸製」方式製作而成，其透過揉捻、焙乾等多道工藝，淬鍊出茶香濃郁的風味。

「醇厚焙茶」則是再將煎茶高溫焙煎，最大特色則為略帶焦黃的深褐色外觀，入口後更可感受到焙茶的渾厚茶韻，每一口都在享受一場精緻的茶道儀式。

▼「日式煎茶」口味霜淇淋，以日本飲用喜好度最高的「煎茶」進行研發。（圖／記者林育綾攝）

兩款新口味霜淇淋，每支售價49元，而9月4日至9月6日期間，更推出會員APP隨買跨店取「5支優惠188元」。9月30日前於店鋪購買或隨買跨店取兌換，還能集章兌換Fami!ce霜淇淋造型購物袋。

▲兩款新口味霜淇淋，每支售價49元，9月4日至9月6日更推出會員APP「5支優惠188元」。（圖／記者林育綾攝）

除此之外，全家將於9月4日起開賣WA!COOKIES歷時一年研發的兩款夾心雪酥冰品，首推「蜜柚烏龍夾心雪酥」，以烏龍茶冰淇淋為基底，搭配蜂蜜葡萄柚雪酪，酸甜適中並帶有清甜果香。「太妃糖起司蛋糕夾心雪酥」將獨家慢煮太妃糖醬與奶油起司蛋糕冰淇淋融合，將起司蛋糕奶香結合微苦太妃糖尾韻，搭配鬆脆餅乾，口感層次豐富，兩款售價皆為69元。

▼全家將於9月4日起開賣WA!COOKIES歷時一年研發的兩款夾心雪酥冰品。（圖／業者提供）

而全家自有甜點品牌minimore，此次與WA!COOKIES大玩創意推出新品甜點，「紫薯蒙布朗泡芙」將蒙布朗和泡芙兩道傳統法式甜點創新結合，以紫薯蒙布朗拌入烤地瓜泥，再放入可可脆皮泡芙內，最後搭上Q彈白玉畫龍點晴，讓整體口感更加豐富。

▼全家此次與WA!COOKIES大玩創意推出新品甜點。（圖／業者提供）

常溫烘焙品項，則陸續推出兩款極鬆餅新品，「伯爵可可鬆餅」使用日本上白糖、伯爵茶及可可製成的鬆餅皮，口感蓬鬆濕潤，搭配帶有佛手柑香氣的伯爵茶奶霜、苦甜巧克力醬雙重內餡，口感層次堆疊。

「芝麻鐵觀音鬆餅」以日本上白糖和觀音茶粉製成鬆餅餅皮，口感蓬鬆濕潤帶有炭焙茶香，內餡則選用100%黑芝麻研磨的芝麻醬，再與烏龍茶巧克力醬揉合，不甜膩且帶有鐵觀音焙茶香味。

▼極鬆餅新口味推出「伯爵可可鬆餅」、「芝麻鐵觀音鬆餅」。（圖／業者提供）

這波還能吃到經典法式甜點「可麗露」，此次推出「開心果甘納許可麗露」、「芋泥白玉可麗露」兩種特色新品，「開心果甘納許可麗露」內餡注入可口開心果鮮奶油，表面則沾附苦甜巧克力甘納許，再點綴開心果碎粒，外酥內軟、內餡綿密滑順。「芋泥白玉可麗露」內餡則為香濃芋泥，再放上軟Q白玉，口感豐富。

▲全家推出經典法式甜點「可麗露」。（圖／業者提供）

兩款可麗露新品，即日起至9月6日透過店鋪LINE群組「全+1社群電商」開團販售，售價皆為59元，每種口味限量5000組，9月14日至10月14日聯名可麗露系列「任選2件110元」。

●7-ELEVEN聯名「橋村炸雞」推出獵奇美食

7-11首度與韓國人氣炸雞品牌「橋村炸雞」合作，將正宗韓式口味融入超商經典鮮食中，9月4日起推出像是「橋村炸雞新極大飯糰」、「橋村辣醬熱狗」、「橋村辣醬起司包」，韓式料理控必吃。

▲▼7-11與韓國「橋村炸雞」聯名，推出獵奇的飯糰、熱狗、零食等新品。（圖／業者提供）

除了美味鮮食外，7-11也看準現代人愛嚐鮮，特別推出「獵奇口味」零食。此次以炸烤為主題推出專案架，蒐羅包含獨家販售與燒肉名店肉次方聯名的「可樂果香蒜奶油牛肉口味」、「樂事波樂美式炸雞洋芋片」、「樂事波樂炙烤海鮮洋芋片」等，還有烤肉儀式感必備的「阿華田巧克力麥芽雪球濃心棉花糖」，神還原各式垂涎美食，9月4日至10月1日還可享指定零食「任選2件8折、3件77折」優惠。