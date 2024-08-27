▲參訪桃園觀音區樹林社區，彭啟明肯定環教與防災滯洪池推動成果。（圖／環保局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

環境部部長彭啟明由桃園市環保局長陳世偉陪同，26日參訪第九屆國家環境教育獎社區組優等獎得主「觀音區樹林社區發展協會」，實地認識社區推動環境教育及防災教育成果，同時與當地環保志工相互交流，傾聽在地民眾的需求與聲音。

彭啟明看到樹林社區袁進益理事長及志工，能夠將弱勢化成優勢，甚至促成新的產業模式，與環境部接續推廣的綠領人才相呼應，既能守護地方土地，又能促進地方經濟，讓在地鄉親都能住得更舒適、過得更美好。彭啟明說，他也是觀音子弟，非常關心在地環境以及鄉親的想法，如果有更多社區能跟樹林社區一樣，台灣就會更好、更美麗。

環保局長陳世偉指出，環保局很肯定樹林社區的努力與成果，特別是在面臨全球暖化的影響下，社區如何做好相關高溫與淹水調適更是一大的重點，後續也將持續協助各社區發展環境教育，打造環境教育示範社區。

「桃園市觀音區樹林社區發展協會」榮獲本屆國教獎社區組優等，社區人口密集且族群多元，因匯集了三條溪流且鄰近工業區，過去曾有嚴重的淹水及污染問題，自民國99年起組建環保志工隊起，陸續自發籌組200多人的各式志工團隊，包含水環境巡守隊、空污防災巡護隊等，並與在地企業、移工合作推動環境保護，透過志工與居民每日自發性監測、整復與通報。

同時也藉由環境教育將環境保護意識融入社區各個角落，更進一步利用休耕農地，開發「蓮花滯洪池」調節強降雨的水量，減緩淹水情形，並開發多元化農產品，提升作物附加經濟價值，同時，也可作為觀光遊憩資源，促進社區特色產業的發展，並將收益10%回饋鄉里或協助鄰近社區防災工作，實踐共好與社區永續發展，其成果佳績吸引各地機關、團體前來參訪學習。

包括環境部彭啟明部長、環境部環境保護司長蔡孟裕、立法委員涂權吉、市議員吳進昌、許更生、環保局陳世偉局長、觀音區長劉草典、樹林里長黃文章、樹林社區發展協會理事長袁進益等人士出席。