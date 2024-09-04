鮭魚夫婦返鄉闢千畝檸檬園　借力台灣文創包裝品牌翻轉農村經濟

▲四川廣安白馬鄉二千畝的檸檬林。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／四川廣安採訪報導

走進四川廣安白馬鄉，映入眼簾的便是滿山遍野的檸檬樹，幕後推手正是一對「鮭魚返鄉」的夫妻。廣安市農豐農業開發有限責任公司董事長游中杰從兩千畝的檸檬林開始，數年間，帶動地方檸檬產業增長，如今，白馬鄉已有近萬畝的檸檬林，藉由台灣文創包裝品牌，不僅新鮮的檸檬持續外銷，檸檬加工品也推陳出新。

▲廣安市農豐農業開發有限責任公司董事長游中杰。（圖／記者魏有德攝）

游中杰的先生歐明光，爺爺是川軍老兵，隨著國軍部隊到了台灣，因此，在兩岸開放互動後，歐明光到了台南生活居住了八年才回到四川，認識了太太游中杰，動起了創業和發展家鄉經濟的念頭。

歐明光提到，剛回到白馬鄉的時候，一眼望去，到處都是荒地、雜草叢生，在當地政府的扶持下，租了兩千畝地，開啟創業之路。

▲四川氣候較適合種植檸檬，且檸檬有著便於貯藏的優勢。（圖／記者魏有德攝）

對於選擇檸檬為主要經濟作物，游中杰表示，一方面是四川的氣候較為適合種植，另一方面則是相較於其他種類的水果，檸檬也較易於貯藏，運輸過程中較不易損壞，在國外也有市場，可以維持品質和經濟價值。

▲台資文創公司設計的檸檬加工品外包裝。（圖／記者魏有德攝）

有鑒於「品牌」在市場的重要性，游中杰找到了台資企業在成都成立的文創公司，幫整個白馬鄉做文旅設計，包括鮮檸檬、檸檬乾片和檸檬即食片等產品的包裝設計，「整個設計出來，不會很花俏，可以很直觀的看出來，就是檸檬的產品，品牌做出來後，接下來還會入駐政府搭建的平台銷售。」

據了解，廣安市農豐農業開發公司投入檸檬產業已經頗具成效，下一步便是要將當地農民產出的檸檬集中銷售推廣，品相不好的檸檬也可以做成加工品，同時，游中杰也透過電商的成熟市場，將業務推廣到加工廠、超市及出口東南亞和歐洲市場。