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2024文博會超人氣IP齊聚台南文創校區　黃偉哲邀藍晒圖園區體驗五感奇遇

▲2024台灣文化創意博覽會23日起至9月1日在台南盛大舉辦，23日晚間舉行藍晒圖點燈前夜祭，市長黃偉哲及議員沈震東、陳怡珍、李啟維也特地到場共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台灣文化創意博覽會23日起至9月1日在台南盛大舉辦，23日晚間舉行藍晒圖點燈前夜祭，市長黃偉哲及議員沈震東、陳怡珍、李啟維也特地到場共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣文化創意博覽會23日起至9月1日在台南盛大舉辦，台南概念展區以「Lesson：D」為主題，規劃「校本部」、「漫畫校區」及「文創校區」三大核心展區，文創校區由文博會巷仔貓坐鎮廣場，加上入口處期間限定兩大IP—台南特有種「魚頭君」及知名插畫家Abei的「Maskboy」，共同熱鬧藍晒圖文創園區。

23日晚間舉行藍晒圖點燈前夜祭，台南市長黃偉哲及議員沈震東、陳怡珍、李啟維也特地到場共襄盛舉。

▲2024台灣文化創意博覽會23日起至9月1日在台南盛大舉辦，23日晚間舉行藍晒圖點燈前夜祭，市長黃偉哲及議員沈震東、陳怡珍、李啟維也特地到場共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，今年適逢台南400年，自年初以來大型活動接連在台南登場，年初台灣燈會在台南帶來超過千萬觀光人次，接著台灣文博會即日起開跑，10月還有台灣設計展，各項藝文活動在台南接力開跑，十分熱鬧。

▲2024台灣文化創意博覽會23日起至9月1日在台南盛大舉辦，23日晚間舉行藍晒圖點燈前夜祭，市長黃偉哲及議員沈震東、陳怡珍、李啟維也特地到場共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024文博會首次到台南辦理，位於台南黃金地段商業蛋黃區的藍晒圖文創園區，完全呼應文博精神，是將文化創意變生意的最佳場地，因此特別策劃藍晒圖文創園區作為「文創校區」，讓民眾能用歡樂開心的方式親近文化創意產業，共同留下屬於台南的歷史印記。

▲2024台灣文化創意博覽會23日起至9月1日在台南盛大舉辦，23日晚間舉行藍晒圖點燈前夜祭，市長黃偉哲及議員沈震東、陳怡珍、李啟維也特地到場共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市文化局說明，2024文博會「文創校區」整體活動由趣活文創與藍晒圖管委會共同策劃，展區主題「海島萬花筒」象徵海島中有著無限能量的多元文化與創意，主活動「文創萬花筒」則集結IP、設計、文創、工藝多家品牌，於園區展間展出。此外入口處放置由新銳藝術家Abei所設計，承載豐富生活樣貌與個性的公仔「Maskboy」，以及超人氣台南在地吉祥物「魚頭君」，帶大家感受台南在地熱情，另有文博會期間限定貓貓吉祥物，現場展示多位大型公仔裝置藝術，等待民眾前來捕捉。

▲2024台灣文化創意博覽會23日起至9月1日在台南盛大舉辦，23日晚間舉行藍晒圖點燈前夜祭，市長黃偉哲及議員沈震東、陳怡珍、李啟維也特地到場共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

藍晒圖展區內有26間台南在地文創品牌，文博會期間規劃超過40場體驗活動，民眾可於「五感奇遇」系列活動創作屬於自己的文博限定紀念商品並帶回家；「品牌小聚」讓民眾藉由互動瞭解品牌的創業歷程與理念，如由園區酒吧推出的品酒與食材等五感體驗，來深度感受品牌魅力；「設計對談」舉辦公開免費講座，邀請國內頂尖文創工作者與民眾一同分享，藉由不同面向詮釋精彩的文創議題。

此外，24日「出鏡嘉年華」COSPLAY大遊行提供豐富的獎品與精彩內容；8月31日舉辦創作者與設計師專屬「萬花之夜」，邀請所有對設計有興趣的民眾一同交流互動。文博會期間藍晒圖園區還有沉浸投影、實境解謎等絢麗奇幻的活動，歡迎大小朋友一起來精彩的「文創校區」，體驗台南的文創軟實力。

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