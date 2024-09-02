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閱讀控快看！買電子書輸入代碼就有73折　活動只有10天

樂天Kobo電子書歡慶來台8週年 全站購書享73折（圖／樂天Kobo提供）

▲電子書平台特別為台灣讀者推出一系列週年慶優惠。（圖／樂天Kobo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電子書不占空間、隨買隨讀的便利性，越來越多人開始享受數位閱讀的樂趣，而現在可以用更划算的價格購入喜愛的書籍與閱讀載具，樂天Kobo迎接來台8週年，推出為期10天的週年慶，主打全站購書享73折，閱讀器現折最高$1,191優惠，閱讀控可以把握活動入手時機。博客來搶搭文創熱潮，成立線上文博會專區，提供近千件特色文創設計商品，文博會現場買不夠的，線上可繼續逛。

樂天Kobo目前已擁有超過700萬本的中、外文電子書，其中繁體中文藏書已超過27萬冊，並且與香港、新加坡、馬來西亞等地出版社接洽，提供更多元的華文內容，即日起也特別為台灣讀者推出全站73折週年慶活動，只需在結帳時輸入優惠代碼「8HBD」，即可享購書優惠，單筆滿額再抽閱讀器與樂天點數，閱讀器也祭出現折最高$1,191再送$800購書金，活動至9月10日止，只有10天。

買書荷包想要更省的話，樂天Kobo站上另有各式書展，例如商業趨勢書展、類型小說書展、獨家優惠書籍等，例如了解區塊鏈與WEB3潛力必讀的《Read Write Own》；香港暢銷作家、推理小說大師陳浩基的經典作《13‧67》；以及繼大受歡迎的「老婆／老公使用說明書」，首度為商業人士量身打造的《職場使用說明書》，皆享單本85折之外，還可疊加全站73折優惠。

博客來成立線上文博會專區（圖／博客來提供）

▲▼網路書店成立線上文博會專區，集結近千個文創商品，一次逛個過癮。（圖／博客來提供）

博客來成立線上文博會專區（圖／博客來提供）

博客來則是舉辦文創生活節，即日起至9月30日成立線上「臺灣文博會專區」，活動主打文博會參展品牌，集結海內外近百間本土原創、海外文創品牌，提供近千個橫跨文具、公仔、生活雜貨、包袋、餐廚及美食等品類，並設有「臺南起家厝」、「臺灣原創好物」、「人氣角色周邊」、「藝術典藏文物」、「文創插畫」等特色單元，以及海外直送專區，活動期間，所有商品均享有特惠價格。

文創議題近年備受矚目，根據博客來文具館銷售統計，2024上半年文創商品的業績較去年同期成長約4成，顯示出文創類商品需求不斷增長，尤其受到女性顧客的青睞。其中臺灣設計與插畫IP商品成為焦點，像是擁有150萬人氣的貓咪Youtuber「黃阿瑪的後宮生活」、韓國超人氣文創品牌「Dinotaeng」以短尾矮袋鼠擄獲大批粉絲，還有Line人氣貼圖角色「懶散兔與啾先生」、「醜白兔」等慵懶療癒風格的角色，更是深得大小朋友的喜愛。此外，「Hello Studio你工作室」、「wwiinngg」和「Meow Illustration」等品牌屢次登上博客來手帳暢銷排行榜，都是文創市場上的亮點。

此外，網購旺季前哨站99購物節火熱開打，東森購物網ETmall即日起主打「99好惠買」，美妝保健、生活流行、3C家電等品項下殺，全站滿額最高送$4800，同時推出9元專區，包含時尚托特包、零食收納筐、韓風遮陽帽等，多款超值商品用銅板價就能入手，讓消費者搶先體驗購物狂歡。第二屆創意柚子盃同步展開，不管是柚子帽、彩繪柚子或是有更多創意想法，投稿送200枚東森幣，還有機會獲得烤肉豪華組。

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