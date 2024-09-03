2024兩岸媒體天府行　聚焦四川發展新風貌

▲「改革發展看四川」2024兩岸媒體天府行聯合採訪啟動儀式在廣安舉行。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／四川廣安採訪報導

「改革發展看四川」2024兩岸媒體天府行聯合採訪活動今（3）日在四川廣安啓動。活動在大陸前領導人鄧小平故鄉廣安出發，聚焦改革開放至今，四川現代化建設發展的新風貌，同時，活動還將一窺，在高科技產業發展的趨勢下，包括人工智慧、機器人產業及現代化農村轉型鄉村旅遊方面的發展機遇。

▲四川省台辦副主任孫樹學。（圖／記者魏有德攝）

四川省台辦副主任孫樹學表示，本次活動從廣安出發，是一次四川改革開放、現代化建設成就的探訪之旅，透過此次活動，一方面可以讓外界更加了解，推進中國式現代化的過程中，四川新篇章新機遇的探尋之旅，另一方面則是台胞台青在川就業創業、融合發展成效的見證之旅。

據了解，廣安是鄧小平的故鄉，人口約447萬，由於地處四川東面，距離重慶較近，在「成渝經濟圈」中，被劃在重慶都市圈發展計畫裡，正因為廣安的地理位置優越，是四川東出的門戶要地，發展出綠色化工、裝備製造、醫藥健康、電子信息、先進材料及食品輕紡等6項特色和優勢產業。

此外，廣安周邊不僅有重慶江北及南充高坪兩座機場，廣安機場也將開工，再加上正在興建的西渝高鐵廣安段，建成後，廣安到重慶中心城區僅需22分鐘，約1個半小時內便能到達西安，至於廣安至成都的高鐵也將動工，建成後，廣安到成都僅需70分鐘，大大縮短原有的4小時的陸路交通，對於產業發展更加具備競爭力。