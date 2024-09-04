《零日攻擊》「乾爹」曹興誠　台灣很難反認知作戰小粉紅

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

《零日攻擊》「乾爹」來了　台灣能反認知作戰小粉紅？曹興誠：很難

記者李芸樺、實習記者陳品勻／台北報導

斥資2.3億的台劇《零日攻擊》，自從開拍後掀起熱議，其一的投資人、總統府前國策顧問曹興誠又來《豈有此呂》了！曹董投下2千萬元，資助以台海發生戰爭時，台灣會發生什麼？的影集，他認為這就是支援認知作戰的方式，但他沒干涉劇本走向。而當被問到台灣能反認知作戰小粉紅嗎？曹興誠則說很難。

▲▼ 總統府前國策顧問曹興誠。（圖／《豈有此呂》）

▲總統府前國策顧問曹興誠。（圖／《豈有此呂》）

他指國內有為匪宣傳的投降派，說得比中共的心戰廣播還好聽，儘管台灣目前80%的人都希望維持現狀，卻屢屢在認知戰中節節敗退！但對中共來說權力是很重要的，曹興誠認為中國人民已經被洗腦，也清楚其中利害關係，就算他們出國跟外國人接觸也不會改變，所以台灣要進行反認知作戰相當困難。

▲▼ 總統府前國策顧問曹興誠。（圖／《豈有此呂》）

▲曹興誠聊認知作戰及國家意識。（圖／《豈有此呂》）

在香港反送中事件後，曹興誠漸漸從隱性反共變成顯性反共，因為他認為元朗車站的香港人被無差別攻擊太流氓，這種事不能在台灣發生。他在扁政府當國策顧問時，提出統獨公投引起軒然大波，對此他還原他的初衷，「這是兩岸若有和平統一的唯一程序正義」

他說，其實是要用公投讓對岸知難而退，而且是對方請我們辦才辦，當他來拜託我們辦時，就表示他們承認我們是有主權的，很多人誤會他要辦統一公投「沒那麼LOW」！

▲▼ 總統府前國策顧問曹興誠。（圖／《豈有此呂》）

曹興誠以身作則，說國家有難的時候就應該犧牲，自己也很久沒有出國度假了。而他看為什麼中共執著要拿下台灣呢？曹興誠說並不是以和平為目的，而是為了讓台灣做不沉的航空母艦，用來與美國爭霸太平洋。

更多曹興誠談兩岸關係、國家意識和《零日攻擊》效應，請鎖定9月4日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼ 總統府前國策顧問曹興誠。（圖／《豈有此呂》）

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