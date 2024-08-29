台海戰爭和俄烏戰爭不同！施孝瑋解析環太平洋軍演重點

記者李芸樺、實習記者陳品勻／台北報導

每兩年一次的環太平洋軍事演習，日前在夏威夷落幕，台灣仍是未能受邀參與，但到場採訪的軍事專家施孝瑋，來分享他的觀察重點，並對比因為颱風中斷的漢光演習，他認為此次漢光演習取消假想敵很可惜。而當被主持人呂捷問起疑美論？如何看美國是否會為台出兵？施孝瑋表示，他並不樂觀。

▲軍事專家施孝瑋 。（圖／《豈有此呂》）

美國主導的環太演習，主軸是災難救助和人道救援，而2005年後漢光演習改採「異地同時」，今年國軍演習則是沒有劇本、去中心化，但最讓施孝瑋感到可惜的是「取消紅軍」，他認為仍需要假想敵，有攻有守才比較有意思，而往往紅藍軍的互動都會以形式主義居多，相較於美軍演習有很大的差別。

▲ 施孝瑋解說分析他的軍事觀察 。（圖／《豈有此呂》）

除了以巴戰火，近期俄烏戰爭升溫，百枚飛彈空襲，被國際媒體指是下一個區域衝突的台海，施孝瑋又是如何看的？他認為台海戰爭和俄烏戰爭並不同，烏克蘭有連結陸地可接收補給，也並非全境被攻擊，但台灣四面環海，若解放軍登陸已不可避免，台灣要做好打不對稱戰爭的準備。

▲施孝瑋說鬍子是疫情產物 。（圖／《豈有此呂》）

施孝瑋也分享了美軍最深層的恐懼是神風特攻隊，以及美軍航空母艦放置位置的祕密，想知道更多施孝瑋的論述分析，請鎖定8月29日下午1:10的《豈有此呂》。