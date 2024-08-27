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史上最狂幹話王！紙風車靈魂來了　美國仔李永豐為籌錢「和大嫂們都很好」

記者李芸樺、實習記者簡品捷／台北報導

紙風車劇團推動知名368鄉鎮市區兒童藝術工程，有口皆碑，靈魂人物創辦人李永豐和團長任建誠來了！兩個看起來平凡無奇的大叔，實則都有「過人」經歷，任建誠當兵時曾遭3300伏特高壓電擊「全身燒焦飄BBQ味」，那印記還深深留在手臂上！綽號「美國仔」的李永豐大學重考7年，還超會講幹話，不只曾把美籍教授拐到海產店邊喝邊上課，為了募資「和大嫂們都很好」！！！

▲▼ 紙風車劇團創辦人李永豐、團長任建誠。（圖／《豈有此呂》）

 ▲紙風車劇團創辦人李永豐(右)、團長任建誠(中)。（圖／《豈有此呂》）

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這集《豈有此呂》鬧轟轟，都是因為不良大叔們太爆笑！李永豐重考7次「教材都改兩次了」，包括一次退學，他認為教官不講信用還和校長理論，結果來助陣的哥哥卻意外用練跆拳道的身手踹破廁所門，害在尿尿中的主任教官出糗。

而他在上外師課時吃檳榔，還狡辯是翻譯年糕，吃了才能專注聽教授講超快的英文。當呂捷催促兩人該聊回重點時，李永豐誇張比喻「子時都過了、乩童還沒起乩」說完還自己笑到併軌。

▲▼ 紙風車劇團創辦人李永豐、團長任建誠。（圖／《豈有此呂》）

▲任建誠手上還留著遭電擊的印記。（圖／《豈有此呂》）

看似瘋癲不受控，其實李永豐出身嘉義布袋鄉下，創業多年後意識到不能只有中產階級的孩子看得了戲，於是發願要在全台319個鄉鎮巡迴演出，「賠錢都要做」所以需要募款拉贊助，「吃過的閉門羹比魷魚羹還多」李永豐坦言快沒有朋友了，連知名主持人鄭弘儀都怕他。

▲▼ 紙風車劇團創辦人李永豐、團長任建誠。（圖／《豈有此呂》）

▲李永豐的風格和故事都逗趣又荒謬，幹話說得讓人聽得津津有味。（圖／《豈有此呂》）

但2020年的一把火，讓所有希望和夢想付之一炬，就當夥伴們心灰意冷之際，李永豐還是打起精神喊話，拒絕捐款，向政府貸款5千萬元再拚到現在。他還透露要去美國演出碰上重重困難和阻礙時，眼見真的要倒了，他的知心好友林默娘出手幫忙顯神蹟。

更多兩位不同齡同班同學搞劇團的酸甜苦辣故事，請鎖定8月27日下午1:10的《豈有此呂》，一起被熱血感動！

▲▼ 紙風車劇團創辦人李永豐、團長任建誠。（圖／《豈有此呂》）

▲快來了解熱血大叔們的一片赤誠。（圖／《豈有此呂》）

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