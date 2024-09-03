　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雞排妹御用律師慘了！勾結仙人跳集團坑40名流嫖客　重判6年

▲雞排妹鄭家純說明元和雅診所糾紛 。（圖／記者羅志華攝）

▲有雞排妹御用律師之稱的王啟任（右）勾結仙人跳集團遭判刑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

受「雞排妹」鄭家純委託與醫美診所打肖像權官司，及雞排妹爆性騷擾風波時提供協助，被形容為是雞排妹「御用律師」的律師王啟任，傳出與賣淫集團合作，設局仙人跳坑殺醫師、企業主等社會名流共40多人，海削千萬元。高雄地檢署調查後，將賣淫集團負責人徐智威和王啟任依詐欺、組織犯罪、偽造文書、兒少法等罪嫌起訴，法院審理後，判徐智威徒刑7年6月，王啟任徒刑6年。可上訴。

男子徐智威（31歲）經營應召站，2019年曾勾結未成年的國三少女，近期又與杜姓女友、簡姓女友人、陳姓女子合作，在包養網站上物色有意包養未滿15歲少女的嫖客，並由陳女喬裝出面，前往指定地點性交易，徐事後再以「少女父親」身分出面，並在律師王啟任的陪同下，向顧客謊稱陳女未成年，要求支付10萬至100萬元不等和解金，否則就要鬧上警局。其中一名遭設局的嫖客越想越不對勁，主動報警後全案才因此曝光，

檢警調查發現，遭徐、王坑騙的受害者包括醫師、企業主等社會名流，人數超過40多人，不法所得逾千萬元，全案經檢察展開調查後，集團首腦徐智威等人也坦承犯行，因遭檢方認定有再犯之虞向法院聲押獲准。

另外檢方於王啟任律師事務所查扣40多份和解書，王啟任因坦承部分犯行，訊後諭令5萬元交保候傳。

檢、警調查發現，王啟任勾結以徐男為首的應召集團合謀詐財，由旗下女子先與男客性交易，事後徐男找人假冒女子父母，佯稱「與未成年女子發生性行為」為由，要求賠償付款，否則將提告追究，被害人為免擔負刑責、名譽掃地，均因此就範，王男則以專業律師身份出面洽談條件、簽訂和解書及收受款項。此外，王啟任還以提供法律服務為由，再向其中13名被害人詐收律師委任費用共計117萬元。

檢察官起訴後，徐智威和王啟任等人在法院審理時均坦承犯行，王啟任甚至賠償被害人的損失，希望爭取輕判，但法官認為被告11人正值青壯，竟不思循正當途徑賺取錢財，竟為貪圖快速獲利，尤其王啟任罔顧身為律師的公益使命，利用其所學及社會知名度，配合徐智威加深被害人的受騙情況，非一時思慮不周而誤蹈法網，因此重判徐智威徒刑7年6月，將王啟任徒刑6年，全案可上訴。

ET快訊
快訊／北檢補強證據抗告！　傳先就訊沈慶京、應曉薇
快訊／柯文哲無保請回　檢方抗告了！
台中10歲童虐狗！家長簽放棄飼養　開放領養
JK羅琳又開砲！　怒轟帕運首位「跨性別選手」：作弊好榜樣
銀行緊急通知消息曝光　申貸寒冬「喝咖啡也沒用」
昨夜擁抱成永別...小六獨生女校園墜樓亡　父母慟：怎麼就沒了
快訊／電扇弒父大逆轉！　新北父「持利器殺子」雙亡
愷樂宣布懷孕後首發聲！　7字吐露真實心情

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

死因曝光！新北父「刀捅胸口」再自刺頸　兒砸電扇反擊倒血泊亡

快訊／下班注意！國3北樹林交流道4車連環撞　占內線回堵5K

大學偷嚐禁果懷孕！她墮胎懷疑「嬰靈纏身」　19年後怒告舊愛性侵

柯文哲無保請回　北檢補強證據抗告！據傳先就訊沈慶京、應曉薇

不要命！彰化休旅車「跨越雙黃線」硬闖平交道　最高罰9萬+吊照

快訊／京華城案「柯文哲獲無保請回」！　檢方抗告書送到法院了

AI美女誘62痴情男陷情網！調酒師被騙187萬　警拘16名詐團成員

台中10歲童虐狗！家長簽署放棄飼養　動保處將開放領養

陸知名AI廠「竹間智能」在台非法經營遭搜索　負責人15萬交保

快訊／國1北上302.7K麻豆段「大貨車爆胎側翻」　騎上中央分隔島

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

風田再槓林襄：男友是棒球選手？　反被張立東提「舒子晨」XD

李珠珢遭吉祥物「抓頭猛甩25下」！　挨轟霸凌...韓YTR發聲：是應援文化

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

重機網紅車禍過世

追問爆衝突！吳怡萱開嗆記者　黃國昌參戰「要這樣搞沒關係」

死因曝光！新北父「刀捅胸口」再自刺頸　兒砸電扇反擊倒血泊亡

快訊／下班注意！國3北樹林交流道4車連環撞　占內線回堵5K

大學偷嚐禁果懷孕！她墮胎懷疑「嬰靈纏身」　19年後怒告舊愛性侵

柯文哲無保請回　北檢補強證據抗告！據傳先就訊沈慶京、應曉薇

不要命！彰化休旅車「跨越雙黃線」硬闖平交道　最高罰9萬+吊照

快訊／京華城案「柯文哲獲無保請回」！　檢方抗告書送到法院了

AI美女誘62痴情男陷情網！調酒師被騙187萬　警拘16名詐團成員

台中10歲童虐狗！家長簽署放棄飼養　動保處將開放領養

陸知名AI廠「竹間智能」在台非法經營遭搜索　負責人15萬交保

快訊／國1北上302.7K麻豆段「大貨車爆胎側翻」　騎上中央分隔島

帶寵物旅行必看！　獸醫教你預防中暑、暈車、腸胃不適

9／28台中F1賽車展演！交通懶人包1次看　捷運「這２站」最方便

體育大亨老爸身價破2400億台幣　世界第6美網女將「有點困擾」

死因曝光！新北父「刀捅胸口」再自刺頸　兒砸電扇反擊倒血泊亡

囚犯屍體堆滿地！剛果「大規模越獄」釀奪命踩踏　129死59傷

快訊／下班注意！國3北樹林交流道4車連環撞　占內線回堵5K

減少路殺「國道化身動物庇護所」　高公局設生態展示館

大學偷嚐禁果懷孕！她墮胎懷疑「嬰靈纏身」　19年後怒告舊愛性侵

被爆將參加陳喬恩婚禮！夏于喬：我看新聞才知道　曾國城「也沒受邀」

柯文哲無保請回　北檢補強證據抗告！據傳先就訊沈慶京、應曉薇

社會熱門新聞

即／開學第二天！新北小6女童「學校5樓墜落亡」

中秋烤肉醉倒！男感覺下體「熱熱的」驚覺被性侵

「饗A Joy」已婚少東爆性騷正妹員工！　噁心對話曝光

即／父子陳屍臥室「電風扇染血」小兒子裸蹲客廳

即／新北男墜樓　腦漿溢出死亡

吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控關鍵錄音

快訊／永和男墜樓亡！曾赴北檢搶四叉貓器材挨告

來我家看貓！國三生硬上女友3次下場曝

即／淡水驚傳砍人案！管委會持刀砍承租戶

小六女校園墜樓亡　父母慟：怎麼這樣就沒了？

新北小6女童校內墜樓亡！教育局：表現優異無異常

即／新北社區主委狂砍2房仲　逃亡17小時淡水落網

即／電扇弒父相驗後大逆轉！新北父「持利器殺子」

邵琇珮凌晨請回！限制住居、出境出海

更多熱門

相關新聞

狂打電話、送內衣褲示愛...彰化男下場曝

狂打電話、送內衣褲示愛...彰化男下場曝

彰化1名男子因工作而認識女子，想追求遭拒，展開一連串恐怖求愛攻勢，連送19件內衣、內褲，狂call 111通電話、還在車後蓋寫上「愛」字，甚至到其住處盯梢，依違反保護令及跟跟騷法判刑應執行5月徒刑，未料又到其住處送手錶、手鍊，自稱95至尊，寫信留言「我愛你」並請求女方「不要報警」，女子受不了再度報警，男子又被判處5月徒刑。

配合大陸做假民調　記者、前教授遭判刑

配合大陸做假民調　記者、前教授遭判刑

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

28歲男賣AI生成「蘿莉寫真集」！下場慘了

28歲男賣AI生成「蘿莉寫真集」！下場慘了

西門町買水果「2包659元」香港人傻眼

西門町買水果「2包659元」香港人傻眼

關鍵字：

雞排妹御用律師仙人跳集團坑殺企業主判刑

讀者迴響

熱門新聞

即／開學第二天！新北小6女童「學校5樓墜落亡」

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

中秋烤肉醉倒！男感覺下體「熱熱的」驚覺被性侵

「饗A Joy」已婚少東爆性騷正妹員工！　噁心對話曝光

愷樂突PO超音波照「小孩生父是他」

小草墜樓亡！四叉貓突喊：唉…我也是受害者阿

鬼門關！　4生肖一路發到中秋節

即／父子陳屍臥室「電風扇染血」小兒子裸蹲客廳

棒球男神「詹帥」詹智堯被爆秘婚！美女老婆身分曝光

她衝花蓮婚宴「被排1人桌」氣哭　新娘親友出面打臉

即／新北男墜樓　腦漿溢出死亡

吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控關鍵錄音

寶雅即期品「1元出清」超狂！一堆人沒遇過　員工解答

快訊／永和男墜樓亡！曾赴北檢搶四叉貓器材挨告

來我家看貓！國三生硬上女友3次下場曝

更多

最夯影音

更多

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面