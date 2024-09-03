雞排妹御用律師慘了！勾結仙人跳集團坑40名流嫖客　重判6年

▲有雞排妹御用律師之稱的王啟任（右）勾結仙人跳集團遭判刑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

受「雞排妹」鄭家純委託與醫美診所打肖像權官司，及雞排妹爆性騷擾風波時提供協助，被形容為是雞排妹「御用律師」的律師王啟任，傳出與賣淫集團合作，設局仙人跳坑殺醫師、企業主等社會名流共40多人，海削千萬元。高雄地檢署調查後，將賣淫集團負責人徐智威和王啟任依詐欺、組織犯罪、偽造文書、兒少法等罪嫌起訴，法院審理後，判徐智威徒刑7年6月，王啟任徒刑6年。可上訴。

男子徐智威（31歲）經營應召站，2019年曾勾結未成年的國三少女，近期又與杜姓女友、簡姓女友人、陳姓女子合作，在包養網站上物色有意包養未滿15歲少女的嫖客，並由陳女喬裝出面，前往指定地點性交易，徐事後再以「少女父親」身分出面，並在律師王啟任的陪同下，向顧客謊稱陳女未成年，要求支付10萬至100萬元不等和解金，否則就要鬧上警局。其中一名遭設局的嫖客越想越不對勁，主動報警後全案才因此曝光，

檢警調查發現，遭徐、王坑騙的受害者包括醫師、企業主等社會名流，人數超過40多人，不法所得逾千萬元，全案經檢察展開調查後，集團首腦徐智威等人也坦承犯行，因遭檢方認定有再犯之虞向法院聲押獲准。

另外檢方於王啟任律師事務所查扣40多份和解書，王啟任因坦承部分犯行，訊後諭令5萬元交保候傳。

檢、警調查發現，王啟任勾結以徐男為首的應召集團合謀詐財，由旗下女子先與男客性交易，事後徐男找人假冒女子父母，佯稱「與未成年女子發生性行為」為由，要求賠償付款，否則將提告追究，被害人為免擔負刑責、名譽掃地，均因此就範，王男則以專業律師身份出面洽談條件、簽訂和解書及收受款項。此外，王啟任還以提供法律服務為由，再向其中13名被害人詐收律師委任費用共計117萬元。

檢察官起訴後，徐智威和王啟任等人在法院審理時均坦承犯行，王啟任甚至賠償被害人的損失，希望爭取輕判，但法官認為被告11人正值青壯，竟不思循正當途徑賺取錢財，竟為貪圖快速獲利，尤其王啟任罔顧身為律師的公益使命，利用其所學及社會知名度，配合徐智威加深被害人的受騙情況，非一時思慮不周而誤蹈法網，因此重判徐智威徒刑7年6月，將王啟任徒刑6年，全案可上訴。