配合大陸做台灣總統大選假民調　記者＋前教授各判刑8月、4月

▲記者林獻元及退休教授蘇雲華製作假民調，今天遭法院判刑。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

網路媒體記者林獻元接受中國官員指示，委由靜宜大學退休教授蘇雲華，在今年初總統大選前製作10波假民調，再透過指傳媒、元動傳媒及藍鵲新傳媒網站發布相關不實報導，企圖引導選民誤判，遭檢方依反滲透法等罪嫌起訴。今（30）日，台中地院依違反總統副總統選罷法、公司法判處林男8月徒刑、蘇男4月徒刑，全案可上訴。

檢方調查，林獻元（52歲）為指動新媒體傳播有限公司負責人並擔任記者，蘇雲華（62歲）為台中某私立大學退休副教授，蘇男在學校授課期間認識林男。2023年4月20日至23日，林男受境外勢力中國「中共福建省委員會」下設直屬事業單位「福建日報」高層林姓社委等人的邀請，招待前往中國廈門地區旅遊，林男並邀約蘇男一同前往。

林男返國後，隨即成立指動新媒體傳播公司，以便日後以網路媒體公司名義，在台發布民調結果以取信於中共官媒，隨後林男與蘇男約定，以10篇民調共計150萬元的價格，委由蘇男製作「2024年中華民國總統大選民意調查」。

2023年10月間，蘇男佯稱派員面訪民眾或隨機抽取台灣北、中、南部，各300人以上作電話訪問，但實際上蘇根本沒有實際面訪或電訪，他將假民調結果傳送給林男，由林在指傳媒等網站發布不實民調訊息，企圖影響選民。

林男在網站發布「侯康配33.22%超車賴蕭配32.0%」、「大幅領先柯吳配」等民調報導，藉以暗示藍綠兩方參選人選情緊繃，泛藍選民應放棄排名居後的民眾黨總統候選人柯文哲，檢方查出，林在收到蘇的假民調數據後，還自行將侯友宜支持度從21%調高到22.5%，將賴清德支持度從28.22%調低至26.72%，至12月初，再次將侯友宜支持度自30.33%調高到31.33％。

此外，檢方並發現林男在捏造完不實民調並製作報導後，還先將相關內容，以通訊軟體微信，傳送予中共國台辦新聞局長暨發言人陳斌華，對方也回覆「收到」。全案在林、蘇發布到第9波假民調時，遭檢警查獲，檢方並查出林至少收受中共匯款人民幣13萬元，台中地檢署今年2月依依違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌，將林等2人起訴，法院裁定林男35萬元、蘇男25萬元交保，並制住居、限制出境出海。