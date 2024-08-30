彰化男揪「換妻毒趴」不爽妻被白玩　仙人跳把朋友打成豬頭

圖文／鏡週刊

彰化縣一名杜姓與林姓男子，各自攜伴參加「換妻毒趴」，雙方約定誰「凍未條」上了對方的妻子，就得付7千元「打炮費」，而杜男與林妻親熱，卻拒絕付錢，林男不甘妻子被白玩，另找友人A女設局，誘捕杜男，4人將他痛毆一頓，逼迫他交付10萬元賠償金，案經彰化地院審理，林男等4人被依恐嚇取財罪判刑徒刑6月，可上訴。

2020年12月，杜、林兩男各自攜伴，參加一個「換妻毒趴」，雙方約定，誰忍不住動了對方老婆，就得支付7千元打炮費；而林男一進台中市某家摩鐵，就吞服安眠藥，昏昏入睡，其他人則吸食毒品助興。

林男見杜男熟睡，且其妻長相豔麗，於是上前挑逗，杜妻也不推拒，脫衣與對方親熱，但後來林男摳她下體，使杜妻感覺不舒服，於是叫丈夫起床，表示她不想做了，但杜男有摸奶、指侵下體等行為，還是得依約付7千元；杜男認為沒有插入，不算「嘿咻」，拒絕付錢。

林男不爽妻子被白嫖，嗆道：「這條債是你欠的」，事後杜男死豬不怕開水燙，賴債到底，於是林男透過另名友人A女，邀杜男10日後到彰化某汽車旅館，再度參加一場換妻毒趴，杜男不知被設局，一進入摩鐵就被控制住，林夥同3名友人將他暴打一頓，逼其還債。

林男現身後宣稱，老婆被杜性侵，脅迫他支付20萬元「遮羞費」，但被打成豬頭的杜男哭著說，全部財產僅10萬元，於是林同意降價，但逼著他打電話讓家人匯款，因每日匯款上限為5萬，賣妻謀財的林男只拿到5萬，怕夜長夢多，與同夥鳥獸散。

杜男不甘被設局、毆打，恐嚇取財，向彰化警方報案，彰化地方法院審理時，合議庭法官認為，林、杜的金錢糾紛，僅7千元的「打炮費」，但林男卻逼迫杜男支付20萬元，逾越一般人可以容忍之程度，另外3名被告，明知此不合理，卻不攔阻，還在場叫囂、助勢，足認其不法意圖甚明，因此認定這夥人是恐嚇取財的共同正犯，均予以判處6月徒刑，可上訴。

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