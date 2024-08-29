用AI生成「蘿莉露點寫真」蝦皮1本賣99元　28歲男這下慘了

▲余男利用AI繪圖軟體生成少女裸露寫真集，並放上蝦皮拍賣，遭判刑7月。（示意圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）



記者吳佩蓁／高雄報導

高雄一名28歲余姓男子利用AI繪圖軟體「Stable Diffusion」，生成多張女童及少女裸露胸部、下體的圖片檔，並彙整成數位寫真集，以每本99元的價格放上蝦皮販賣，賣出14本獲利1386元。橋頭地院審理後，依違反兒少性剝削條例，判余男有期徒刑7月，緩刑2年，並支付公庫3萬元，可上訴。

判決指出，余男去年10月18日在家中使用電腦操作AI繪圖軟體「Stable Diffusion」，輸入與兒童及少年性相關的生成詞，生成多張女童及少女裸露胸部、下體的影像檔，並整理成數位寫真集放上蝦皮賣場，以每本99元對外販賣，還在商品名稱標註「高中生」、「教室」、「高中」、「學生」、「蘿莉」等關鍵字，吸引買家上門，成功賣出10多本獲利1386元。

今年2月間，警方接獲民眾檢舉，立即派員前往余男住處執行搜索，當場查扣儲存關兒少性圖畫的行動硬碟1顆。

橋頭地院審理認為，余男販售的寫真集雖然是AI生成圖，但已觸犯販賣兒童及少年與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫罪，審酌余男販售時間非長，售出數量、獲利亦屬有限，且本案並無實質被害人，依法酌減其刑，判余男有期徒刑7月，緩刑2年，緩刑期間要支付公庫3萬元。全案仍可上訴。