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社會 社會焦點 保障人權

瘋狂求愛盯梢！狂打電話、送內衣褲...彰化癡情男下場曝

▲柯姓男子對學弟傾慕有加，但學弟卻有女友，去年2月得知學弟與女友分手後頻頻發簡訊追求跟蹤，引發學弟恐慌報警提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男子對女子展開瘋狂求愛遭提告跟騷。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名男子因工作而認識女子，想追求遭拒，展開一連串恐怖求愛攻勢，連送19件內衣、內褲，狂call 111通電話、還在車後蓋寫上「愛」字，甚至到其住處盯梢，依違反保護令及跟跟騷法判刑應執行5月徒刑，未料又到其住處送手錶、手鍊，自稱95至尊，寫信留言「我愛你」並請求女方「不要報警」，女子受不了再度報警，男子又被判處5月徒刑。

判決書內容指出，該名男子追求女子遭拒，於去年1月-3月間，為了追求該名女子，騎著電動二輪車到女子住處盯梢，打了超過111通電話，拿著19件內衣、2件內褲、3件女用衛生衣、毛毯及與快篩試劑、4包炊粉，放在她車子下方，並在她後車蓋上寫上「愛」，以此方式展開追求。

女子嚇得報警，並請求保護令，但男子無視禁令，狂call 20多通電話，又到她住處守候，去年12月依違反跟蹤騷擾防制法，判處3月徒刑、及違反保護令罪，處有期徒刑4月，共應執行有期徒刑5月，可易科罰金。

但男子仍對該女子痴狂，去年9月中秋節及10月底，又送手錶及2條手鍊，寫信表明「我愛你」，女子不堪其擾下再度報警，男子又吃上官司，依犯跟蹤騷擾防制法第19條之違反保護令罪，判處5月徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

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