超囂張！鴿子飛進自助餐店「爽吃Buffet」　衛生局勒令停業改善

▲民眾直擊鴿子站在自助餐廳餐盤上吃buffet。（圖／翻攝自爆料公社）

記者許宥孺／高雄報導

噁爆了！有民眾直擊，高雄一家自助餐店竟然飛進一隻鴿子，大咧咧地站在餐盤內吃buffet，且店家似乎也沒有要「趕客」的意思，民眾擔心有食安疑慮。衛生局今(3日)前往餐廳稽查，雖然沒看見鴿、鳥、蟑螂等病媒蹤跡，不過卻揪出至少7項衛生缺失，要求業者停業並限期改善，否則最高可罰2億元。

有民眾在爆料公社發文表示，經過一家素食自助餐店，剛好看到，真的有夠噁心，店家看到也沒有想要趕，直接當Buffet吃起來，而且也沒怕人，感覺吃習慣了。影片中可見到一隻鴿子站在自助餐盤上大飽口福，吃了一盤還想換試試下一盤的口味如何。

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網友看完後紛紛議論，「我頭一次看到這麼囂張的」、「免費buffet 賺爛了」、「「寵物友善餐廳」、「真的當把費吃到飽在吃捏」，也有人以時事嘲諷：「反正是無保請回 怎麽了嗎」。

▲衛生局前往自助餐廳稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局今(3)日派員前往該家素食餐廳稽查，並依食品良好衛生規範準則查察，現場雖未見鴿、鳥或蟑螂等病媒蹤跡，不過發現作業場所熟食區菜盤均未覆蓋，且無妥善設置病媒阻隔設施、以及食材未離地放置、未建立冰箱溫度監測、從業人員佩戴手飾、未佩戴工作帽、未依規定體檢等多項缺失。

衛生局要求業者停業並進行改善，屆期未改善，將依食品衛生管理法第8條第1項及44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

▲餐廳被揪出多項衛生缺失，停業限期改善。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，自助餐熟食區菜盤應設有防塵套遮或旋轉式掃蚊蠅設備，若未妥善遮蔽，食物將可能遭受飛行或爬行類生物病原汙染。鴿子的鴿糞可能帶有隱球菌，免疫力低下高風險民眾若吸入遭有隱球菌的污染的土壤、塵埃，可能感染隱球菌肺炎。