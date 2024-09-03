獨／林園分局突襲道歉　他「被盧」到發病...批警「搓湯圓」

記者吳奕靖／高雄報導

《東森新媒體ETtoday》獨家揭露一名領有身心障礙手冊的蔡姓民眾，被林園分局的員警拿手電筒的爆閃燈光照眼還噴辣椒水，蔡男指控執法過當，高雄市警察局長林炎田非常重視，為此開會決議討論，最後要對「這起個案」祭出懲處，要求林園分局向蔡男道歉，但沒想到林園分局又讓蔡姓男子嚇到發病。

這起案件在1日被揭露之後，高雄市警察局長林炎田非常重視，2日上午立刻召集高階主管包含林園分局長李宏倫開會，經過各專業意見討論之後，認為該起個案員警執勤有疏失，應該進行懲處！林炎田也指示應該向蔡男儘速道歉，同時派督察查清細節，追究相關責任。

2日下午，林園分局派出副分局長、督察組長、行政組長以及派出所長前往找蔡姓男子，第一次因為蔡男不在家而撲空，後來得知蔡男返家後再度前往，不過據了解，4個人一直「搓湯圓」避重就輕，還「請」蔡男到派出所，而且當時對他閃燈的員警也在派出所做筆錄，為了讓督察了解案情，所以「盧」蔡男到派出所、分局。

蔡男當下也告知自己為身心障礙人士，堅持要有法扶人員陪同，林園分局人員告訴他「不是刑事案件」所以不用，方便的話現在就可以過去，不過這種「柔性逼迫」態度，對一個已經曾經受過「手電筒爆閃燈」欺凌的身心障礙民眾來說，無疑是另一種折磨。

▲林園分局在新聞群組回應當中「說謊」，畫面打臉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

眼見無法得逞，警方改口說「那用電話聯繫」，不過蔡姓男子當下就被逼到病發，旁邊陪同蔡男的友人以及里長立刻請分局人員離開。記者在今天（3日）上午打電話詢問蔡男當時的情況，他說被警方弄得很不舒服，所以離開之後就立刻吃藥，晚上8點就睡覺了，一早起來就比較穩定，他認為林園分局昨天來的拜訪行為並非「道歉」，而是想要「大事化小，小事化無」，想「搓湯圓」。

相關醫療人員得知警方這種「拜訪」行為也非常生氣，認為分局根本就不尊重身心障礙人士，主管的行為又再次對蔡男造成傷害，不顧身心障礙者人權，該怎麼面對身心障礙者應該可以先請教「高雄市社會局的專業人士」。這名醫療人員直言，就是有這樣不適任的主官默許，難怪底下的員警可以「咨意妄為」，就算被媒體揭露，還是可以公然以2段修剪過的影片帶風向，跟媒體說謊。

▲林園分局派4人來找蔡男住家找人。 （圖／記者吳奕靖翻攝）

現任林園分局長李宏倫是初任直轄市分局長，過去待過刑事局南部犯罪打擊中心，然後升任屏東縣警察局刑警大隊長，2021年期間因為底下的偵二隊長收賄，他因為監督不週被記2小過拔官，今年1月被派到林園分局當分局長，5月又爆發派出所員警被檢方懷疑是詐團軍師，所以被搜索收押。現在又接連發生執勤過當爭議，李僅派底下4名幹部出面道歉，自己卻不出面，目前得知他已向市警局自請處分，同時以「關係沒有處理好」要求基層主管承擔一切，看在基層眼中，私下議論紛紛，只酸了一句「又想掛無事牌了」。

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