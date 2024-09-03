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社會 社會焦點 保障人權

激戰人夫爽喊「一夜三次郎」！囂張小三私訊正宮偷情照　下場慘了

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲囂張小三主動私訊正宮揭發不倫戀，還曬偷情照喊人夫「一夜三次郎」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳佩蓁／高雄報導

高雄一名人妻去年9月發現老公外遇，立即殺到汽車旅館抓姦，但小三提前接到消息搭計程車逃離，沒想到事後小三主動私訊正宮曝光自己身分，還在IG狂曬偷情親密照，大讚人夫「一夜三次郎」，讓人妻忍無可忍、憤而提告求償40萬元。橋頭地院審理，判決小三應賠償人妻20萬元。可上訴。

判決指出，周姓男子和妻子結婚多年，育有1子，怎料去年7月開始周男時不時就對老婆找碴，甚至動手打老婆，雙方因而發生多次爭吵，周妻便懷疑老公外遇；去年9月周男說要去台中出差3天，妻子隨即打電話向周男入住的汽車旅館求證，竟發現他與一名女子入住同一間房，於是隔天便殺到汽車旅館抓姦，但到場時小三早已搭車離開。

事後，周妻收到一名自稱是小三友人的私訊，主動向她爆料小三就是黃姓女子，周妻循線追查，沒想到私訊她的人就是黃女，黃女還在IG上曝光大量與周男在床上或約會時親密摟抱的照片。

黃女還主動私訊周妻詢問「你們談完了是嗎…」、「他是要回歸家庭對吧？」之後又毫不避諱在IG發出周男裸上身親吻她的照片，並寫下「一夜三次郎」、「這份偷來的幸福該還給屬於他的人了」。

橋頭簡易庭審理時，黃女均未出庭答辯，法官認定視同自認，根據黃女IG截圖、兩造對話紀錄截圖，周妻主張自堪信為真實，判決黃女應賠償周妻20萬元，全案可上訴。

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