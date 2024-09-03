網預測「會出事」酸爆：三寶會怕　3天後應驗！Uber騎上去了

▲多元計程車撞上行人庇護島。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市苓雅區昨(2日)晚間發生一起車禍，一部多元計程車於路口迴轉時，不慎「騎」上行人庇護島。事實上，事發3天前才有網友討論該路口的庇護島，直覺「會有事」，大批網友也酸這是「駕照篩選器」。

事故發生在2日晚間9點30分，警方獲報，苓雅區中華四路、興中二路口發生車禍，警方到場，發現是一部多元計程車自撞行人庇護島，沒有人受傷。

▲駕駛迴轉時撞上行人庇護島。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，當時44歲李姓男子駕駛多元計程車，沿中華四路由北向南行駛，於興中二路口快車道向左迴轉，未注意車前狀況，直接騎上行人庇護島。

警方表示，李姓男子經檢測沒有酒駕情事，初判李男未注意車前狀況，不過肇事原因及責任有待一步釐清。

▲3天前才有網友討論這一路口的行人庇護島。（圖／記者許宥孺翻攝）

事實上，有網友在2天前才在《高雄大小事》發文討論此路口的行人庇護島，「剛看到時就覺得會有事」。底下網友則酸：「會撞到的，真的可以把駕照燒了！」、「現在都靠它來擊落不守規矩開車的駕駛人」、「一堆切西瓜的才會有事」、「駕照篩選器」。

不過也有網友持另一面看法，「越多人撞到表示越有必要」、「很好啊！一堆切西瓜的四輪大爺，該回歸正常的開車方式了」、「凡是三寶都畏懼的好島」。