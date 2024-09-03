起底北市文山區帥警　分局加碼：有同理心、評價良好

記者張君豪／台北報導

北市一名網友Alina 2日在文山區保儀路上，目睹一位帥警在幫助走失的老婆婆，於是將畫面拍下PO網，大讚「這麼帥又有愛心！」而多張側顏照也引來萬人圍觀，大票網友洗版直呼，「哪裡排隊」、「我也在文山區走失了」。

▲北市警方表示、經查文山區帥警為木柵所警員郭兆軒。（圖／Alina授權引用，下同）



Alina昨在Threads連發5張照片，並打趣說，「文山區有這麼帥又有愛心的警察，我怎麼不知道，前來幫忙走失的老婆婆。」據了解，該名警員為文山一警分局木柵所警員郭兆軒，郭員為警專32期畢業，目前30歲。文山一警分局指出，郭員因其帥氣外表和富有同理心的服務態度，使他在社區獲得工作表現良好評價。





警方表示，2日15時許，木柵所接獲民眾報案，有一名迷途老婦走丟，郭男迅速到場，他細心檢查老婦人隨身物品，發現一張碎裂的健保卡片，由於證號有缺數字，郭員憑藉經驗成功拼湊出完整的健保卡號，查出老婦為高齡90歲、罹患失智症的許女，當天被發現時，婦人已走離家中2公里外，所幸郭員及時尋獲。老婦的女兒非常激動並表示，若非警察的即時幫助，後果不堪設想。

熱心女網友PO文一出，眾人紛紛湧入留言，「結果明天值班的員警被嚇到，整個文山區路上都是走失的失智少女」、「我明天會去那邊走失，請你幫我報告這名員警」、「明天假裝觀光客或失智老人去找這個人」、「卡IG」。



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