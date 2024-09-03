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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲不知京華城容積率840％　前都委「曾3次反對」曝5省思

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，2日被法院裁定無保請回。曾3次提出反對意見的前都委、中原大學建築系特聘教授、台灣建築學會理事長曾光宗，今日（3日）在臉書發出一篇千字文，分享5點個人看法，請社會及專業界人士一起省思，大家也可以透過這個機會重新檢視政治人物、主管機關及民間財團。

▲▼柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲表示，直到今年3、4月媒體鬧起來時，才第一次知道京華城容積率840％。（資料照／記者湯興漢攝）

京華城容積率圖利弊案，應曉薇、沈慶京、吳順民、彭振聲等人均被羈押，另外，台北市都委會執行秘書邵琇珮被檢方列為疑似畏罪潛逃的關鍵共犯。柯文哲則在2日被法院裁定無保請回，他表示，自己今年才知道京華城案的容積率是840％。

國民黨台北市議員游淑慧上個月初曾在臉書發文表示，當初京華城自提容積獎勵案進都委會討論之後，引發多位府外委員質疑和不安，其中就包含曾光宗委員。而曾光宗在3日凌晨0時許於臉書發出一篇1343字的長文，表示在他受聘擔任台北市都市計畫委員會期間，一共有5次與京華城相關的會議，他出席4次、請假1次，除了首次參與時因為不熟悉案件沒有表達意見，後續3次皆基於專業判斷提出反對意見。

▲▼民眾黨主席柯文哲2日下午返家。（圖／記者陳煥丞攝）

▲柯文哲2日下午返家的畫面。（資料照／記者陳煥丞攝）

曾光宗列出5點個人意見，希望社會及專業界人士一起省思，首先是對政治人物，京華城案涉及龐大利益，經歷6年審議時間，政治人物不應該以一句「不知道」帶過，畢竟過程中都有委員表示反對，代表案件有爭議，政治人物應該傾聽並了解反對理由及因果得失。

第二是針對主管機關，曾光宗認為，此案必須要有基本的專業立場與判斷，不應該將不合法的個案直接送入都委會，否則將會陷委員於不義，而且還有推卸責任之嫌，也不應該幫申請單位提出「解套」的程序與方法，希望檢調單位能對此進一步調查。

第三是針對民間財團，曾光宗指出，民間財團不可以透過不合法的程序與方法竊取額外的建築容積（容積獎勵），因為容積獎勵屬於公共財，為全體市民所共有；第四是針對委員，擔任都委會的委員應秉持第三方公正中立的立場審議相關提案，如果遇到違反相關法令或不適宜的提案內容，應適時並勇於提出反對意見。

最後一點是針對容積獎勵機制，曾光宗說，這點最重要，容積獎勵原本是立意良善的機制，但因為牽涉到利益，不僅台北市如此，其他縣市也有容積獎勵過於浮濫的問題，這個現象除了違反公平正義，也會對都市產生極大的環境負荷，後續衍生出來的都市環境問題，最後仍是由全民買單。

曾光宗表示，關於京華城案媒體大多聚焦於政治人物身上，但他個人認為，這個案件對大眾也是非常好的公民教育機會，大家可以透過這個機會重新檢視政治人物、主管機關及民間財團，當然，這對建築及都市計畫等專業界而言，也是一個非常適切的專業教育案例，如何明確界定相關委員的角色與倫理規範、重新檢討現行的容積獎勵機制，仍有賴中央主管機關從法制面、執行面檢討修正，期望能減少弊端產生，讓容積獎勵應用在迫切且真正有需要的地方。

京華城案之我見 2024.09.03 最近京華城案引起了社會的極大關注，作為曾經審查過此案的我，認為除了追究相關人員的法律責任之外，還有許多重要且深層的議題，需要社會及專業界一起來省思。 我個人於2017.01.01至2020.12....

曾光宗發佈於 2024年9月2日 星期一
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