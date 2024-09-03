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社會 社會焦點 保障人權

京華城案關係人曝光？　昔「郝龍斌愛將」因1事撕破臉

▲▼前台北市兵役局長朱亞虎(左)因涉京華城弊案遭搜索約談。（圖／翻攝國防部發言人粉專）

▲前台北市兵役局長朱亞虎(左）。（圖／翻攝國防部發言人粉專）

記者葉國吏／綜合報導　

民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，重要牽線人曝光了？檢調傳喚京華城案關係人、北市前兵役局長朱亞虎，引起外界關注。根據了解，京華城案朱亞虎扮演關鍵角色，他曾是郝龍斌的愛將，後來投靠威京集團鬧翻。

北檢31日秘密指揮廉政署搜索約談被視為中間人之一的前北市兵役局長朱亞虎，釐清柯文哲以個人名義購買4300萬元商辦大樓經過，檢察官訊問後諭令朱亞虎請回。

▲柯文哲身陷京華城弊案風暴　抵北檢複訊聞「這句話」咧嘴笑了。（資料照／記者黃哲民攝）

市議員許淑華曾踢爆，柯文哲購買的4300萬商辦早有公司承租，公司原股東的友人，是曾任台北市兵役局長的朱亞虎，朱亞虎曾任威京集團子公司鼎越開發董事長，許淑華質疑這中間的交集太可疑。

因這層關係繞讓外界開始關注朱亞虎，根據《聯合報》報導，朱亞虎原本是郝龍斌愛將，後來卸任後因轉任到威京提團，在一起聚會時，現場就有人質疑為何要到威京提團做事？會後朱亞虎就被退群。

根據了解，郝龍斌因雙子星案不滿中華工程，讓郝龍斌對威京、中工相當不滿，昔日愛將朱亞虎到威京上班，讓郝龍斌感到心灰意冷，之後就沒再往來了。

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